Narin Güran İçin Yayın Yapan Gazeteci Ferit Demir'e Polis Müdahalesi!
Narin Güran İçin Yayın Yapan Gazeteci Ferit Demir'e Polis Müdahalesi!
Narin Güran cinayeti ile ilgili ses getiren işlere imza atan gazeteci Ferit Demir'e canlı yayında polis müdahalesi yapıldı. Diyarbakır'da bakanların alana geleceğini belirten koruma ekipleri Ferit Demir'den yayını kesmesini istedi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.
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Korkunç cinayetle ilgili gelişmeleri ilk günden beri yakından takip eden gazeteci Ferit Demir'e bugün polis müdahalesi yapıldı.
Halk TV ekranlarında gerçekleşen olayda, koruma ekipleri Ferit Demir'in canlı yayında olduğu sırada yanına gelerek yayını kesmesini istedi. Talebin nedeni ise Narin'in kabrini ziyaret etmek için bölgeye gelecek bakanların alana giriş yapacak olması.
İşte o anlar 👇
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