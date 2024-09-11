Duayen İktisatçı Mahfi Eğilmez Nedenini Açıkladı: iPhone 16'nın Fiyatı Neden Ucuz Kaldı?

Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Apple tarafından tanıtılan iPhone 16 fiyatları üzerinden Türk ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir hesaplama yaptı. iPhone 16 fiyatının asgari ücretin 3,8 katı olduğunu ve bu oranın geçmiş yıllara göre daha düşük olduğunu belirten Eğilmez, '2020'de 4,7'den 3,8'e gerilemesi doların baskı altında olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.

**Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/mahfi-egilmezden-iphone-16-uzerinden-dikkat-ceken-degerlendirme-haberi-745566**