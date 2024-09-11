Duayen İktisatçı Mahfi Eğilmez Nedenini Açıkladı: iPhone 16'nın Fiyatı Neden Ucuz Kaldı?
Duayen İktisatçı Mahfi Eğilmez Nedenini Açıkladı: iPhone 16'nın Fiyatı Neden Ucuz Kaldı?
Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Apple tarafından tanıtılan iPhone 16 fiyatları üzerinden Türk ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir hesaplama yaptı. iPhone 16 fiyatının asgari ücretin 3,8 katı olduğunu ve bu oranın geçmiş yıllara göre daha düşük olduğunu belirten Eğilmez, '2020'de 4,7'den 3,8'e gerilemesi doların baskı altında olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.
**Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/mahfi-egilmezden-iphone-16-uzerinden-dikkat-ceken-degerlendirme-haberi-745566**
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2023'de piyasaya yeni çıkan iPhone 15 modelinin satış fiyatı 4,4 asgari ücrete denk geliyordu. 2020 yılında piyasa çıkan iPhone 12'de bu oran 4,7, iPhone 13'te ise 4.2'ydi.
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Ancak iPhone 16'nın tanıtımı ile birlikte bu oranda dikkat çeken bir değişim fark edildi. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, asgari ücret iPhone 16 paritesine bakıldığında rakamın 3.8 olduğu görüldü.
Türkiye'de iPhone 16’nın başlangıç fiyatı 64.999 TL olarak belirlendi. iPhone 16 Plus 73.999 TL, iPhone 16 Pro 82.999 TL ve iPhone 16 Pro Max 99.999 TL üzerinden satılacak.
İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, asgari ücret-iPhone paritesinde yaşanan düşüş için şu ifadeleri kullandı: "2020'de 4,7'den 3,8'e gerilemesi doların baskı altında olduğunu gösteriyor. Son dönem daha ziyade carry trade etkisi"
31 Mart 2024'te yapılan seçimler sonrası 32 liranın üzerinde olan dolar kuru o günden bu yana sınırlı yükselişle 34 lira seviyesine çıkmıştı. Asgari ücret ise son olarak ocak ayında yapılan zamla 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.
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