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Paranın Faizdeki Erimesi Durdu: Mevduatın Getirisi Yıllık Enflasyonu Geçti!

Paranın Faizdeki Erimesi Durdu: Mevduatın Getirisi Yıllık Enflasyonu Geçti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.09.2024 - 09:26

Enflasyonda baz etkisiyle yaşanan düşüş ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarına dokunmaması sonrası mevduatın getirisi yıllık enflasyonun üzerinde kaldı. Bir başka deyişle faizdeki paranın erimesi durdu. 

Kaynak: Hürriyet

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Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu, bu ayki faiz toplantısından da faize ilişkin bir değişikliğin çıkmayacağı düşünülüyor.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu, bu ayki faiz toplantısından da faize ilişkin bir değişikliğin çıkmayacağı düşünülüyor.

Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini doğrudan etkilemesi bakımından önemli.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ağustos ayında enflasyon baz etkisiyle 10 puan azalarak yüzde 51,97'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ağustos ayında enflasyon baz etkisiyle 10 puan azalarak yüzde 51,97'ye geriledi.

Bankalarca açılan mevduat faizlerinin ağırlıklı ortalaması ise şöyle 👇

Bankalarca açılan mevduat faizlerinin ağırlıklı ortalaması ise şöyle 👇

  • 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.94

  • 3 aya kadar vadede yüzde 59.33

  • 6 aya kadar vadede yüzde 51.52

  • 1 yıla kadar vadede yüzde 54.15

  • 1 yıl ve daha uzun vadede yüzde 39

100 Bin, 500 Bin ve 1 Milyon TL'nin Faiz Getirisi Ne Kadar?

100 Bin, 500 Bin ve 1 Milyon TL'nin Faiz Getirisi Ne Kadar?

100 bin lirasını faize koyan biri stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 53.94'den 4 bin 495 lira faiz getirisi alıyor. 

500 bin lirasını faize koyan bir mudi ise ay sonunda 22 bin 475 lira net faiz getirisi alıyor.  

1 milyonunu faize koyan mudi ise 44 bin 950 lira faiz getirisi elde ediyor.

(Rakamlar ve hesaplamalar TÜİK enflasyonuna göre yapılmıştır.)

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TÜİK'in enflasyonuna inananlara elimde satılık Boğaz Köprüsü var. Ben ENAG'ı baz alırım ENAG % 90.35 dedi

tom lee jones

yalanciyi skseler editor olabiliteniz olur muydu?

okisi

olum harama bu kadar karşı olup bu kadar açık kapı bırakılmasıda bizim sınavımız heralde