Paranın Faizdeki Erimesi Durdu: Mevduatın Getirisi Yıllık Enflasyonu Geçti!
Paranın Faizdeki Erimesi Durdu: Mevduatın Getirisi Yıllık Enflasyonu Geçti!
Enflasyonda baz etkisiyle yaşanan düşüş ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarına dokunmaması sonrası mevduatın getirisi yıllık enflasyonun üzerinde kaldı. Bir başka deyişle faizdeki paranın erimesi durdu.
Kaynak: Hürriyet
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Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu, bu ayki faiz toplantısından da faize ilişkin bir değişikliğin çıkmayacağı düşünülüyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ağustos ayında enflasyon baz etkisiyle 10 puan azalarak yüzde 51,97'ye geriledi.
Bankalarca açılan mevduat faizlerinin ağırlıklı ortalaması ise şöyle 👇
100 Bin, 500 Bin ve 1 Milyon TL'nin Faiz Getirisi Ne Kadar?
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TÜİK'in enflasyonuna inananlara elimde satılık Boğaz Köprüsü var. Ben ENAG'ı baz alırım ENAG % 90.35 dedi
yalanciyi skseler editor olabiliteniz olur muydu?
olum harama bu kadar karşı olup bu kadar açık kapı bırakılmasıda bizim sınavımız heralde