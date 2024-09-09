Paranın Faizdeki Erimesi Durdu: Mevduatın Getirisi Yıllık Enflasyonu Geçti!

100 bin lirasını faize koyan biri stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 53.94'den 4 bin 495 lira faiz getirisi alıyor.

500 bin lirasını faize koyan bir mudi ise ay sonunda 22 bin 475 lira net faiz getirisi alıyor.

1 milyonunu faize koyan mudi ise 44 bin 950 lira faiz getirisi elde ediyor.

(Rakamlar ve hesaplamalar TÜİK enflasyonuna göre yapılmıştır.)