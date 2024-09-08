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Rasim Ozan ve Nagehan Alçı, Bank Asya Kredisiyle Aldıkları Meşhur Evi Satıyor: Dudak Uçuklatan Fiyat!

Rasim Ozan ve Nagehan Alçı, Bank Asya Kredisiyle Aldıkları Meşhur Evi Satıyor: Dudak Uçuklatan Fiyat!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.09.2024 - 16:11

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın Bank Asya kredisiyle aldığı lüks villalarını satışa çıkardığı ortaya çıktı. Ev için istenen bedel 165 milyon lira.

Kaynak: ODA TV

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Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek yaşadıklarını, Nevşin Mengü'nün programında anlatmıştı.

Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek yaşadıklarını, Nevşin Mengü'nün programında anlatmıştı.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu açıklamalar uzun süre konuşulmuştu.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu açıklamalar uzun süre konuşulmuştu.

Boşanan çift son olarak, Bank Asya kredisiyle aldıkları boğaz manzaralı bahçeli dubleks evin satışı ile gündeme geldi.

Boşanan çift son olarak, Bank Asya kredisiyle aldıkları boğaz manzaralı bahçeli dubleks evin satışı ile gündeme geldi.

Kütahyalı ve Alçı boşandıktan sonra ev satışa çıktı. Popüler bir emlak sitesinde satış ilanı verilen ev için 165 milyon TL talep edildi.

Kütahyalı ve Alçı boşandıktan sonra ev satışa çıktı. Popüler bir emlak sitesinde satış ilanı verilen ev için 165 milyon TL talep edildi.

İlan bir süre sonra yayından kaldırıldı.

Odatv'ye konuşan bir emlak uzmanı ise evin bu fiyattan satılabilmesinin imkansız olduğunu ederinin ise 95 milyon TL seviyesinde olduğunu söyledi.

Odatv'ye konuşan bir emlak uzmanı ise evin bu fiyattan satılabilmesinin imkansız olduğunu ederinin ise 95 milyon TL seviyesinde olduğunu söyledi.

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