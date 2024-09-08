Rasim Ozan ve Nagehan Alçı, Bank Asya Kredisiyle Aldıkları Meşhur Evi Satıyor: Dudak Uçuklatan Fiyat!
Rasim Ozan ve Nagehan Alçı, Bank Asya Kredisiyle Aldıkları Meşhur Evi Satıyor: Dudak Uçuklatan Fiyat!
Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'nın Bank Asya kredisiyle aldığı lüks villalarını satışa çıkardığı ortaya çıktı. Ev için istenen bedel 165 milyon lira.
Kaynak: ODA TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek yaşadıklarını, Nevşin Mengü'nün programında anlatmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu açıklamalar uzun süre konuşulmuştu.
Boşanan çift son olarak, Bank Asya kredisiyle aldıkları boğaz manzaralı bahçeli dubleks evin satışı ile gündeme geldi.
Kütahyalı ve Alçı boşandıktan sonra ev satışa çıktı. Popüler bir emlak sitesinde satış ilanı verilen ev için 165 milyon TL talep edildi.
Odatv'ye konuşan bir emlak uzmanı ise evin bu fiyattan satılabilmesinin imkansız olduğunu ederinin ise 95 milyon TL seviyesinde olduğunu söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın