Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Yarım Asra Yakın Tarihi Vardı: Dünyaca Ünlü Kot Markası İflas Etti

Yarım Asra Yakın Tarihi Vardı: Dünyaca Ünlü Kot Markası İflas Etti

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 17:32

Türkiye'de bilinen Hollanda merkezli kot pantolon firması Score iflas ettiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye'de e-ticaret sitelerinde ürünleri satılan kot pantolon firması 'Score' iflas etti.

Türkiye'de e-ticaret sitelerinde ürünleri satılan kot pantolon firması 'Score' iflas etti.

Hollanda'da 50 satış mağazası bulunan ünlü markanın toplam 450 çalışanı vardı.

Hollanda'da 50 satış mağazası bulunan ünlü markanın toplam 450 çalışanı vardı.

Girişimci Jan Peters tarafından 1981 yılında Apeldoorn'daki ilk mağazasını açan Score'un serüveni 43 yıl sürdü.

Girişimci Jan Peters tarafından 1981 yılında Apeldoorn'daki ilk mağazasını açan Score'un serüveni 43 yıl sürdü.

Aynı sahibine ait olan kot markası 'Chasin' de ayakta kalamadı. Score'ın kardeş markası Chasin, Garcia'nın sahibi JOG Group tarafından daha sonra devralındı.

Aynı sahibine ait olan kot markası 'Chasin' de ayakta kalamadı. Score'ın kardeş markası Chasin, Garcia'nın sahibi JOG Group tarafından daha sonra devralındı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın