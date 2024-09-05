Yarım Asra Yakın Tarihi Vardı: Dünyaca Ünlü Kot Markası İflas Etti
Yarım Asra Yakın Tarihi Vardı: Dünyaca Ünlü Kot Markası İflas Etti
Türkiye'de bilinen Hollanda merkezli kot pantolon firması Score iflas ettiğini açıkladı.
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Türkiye'de e-ticaret sitelerinde ürünleri satılan kot pantolon firması 'Score' iflas etti.
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Hollanda'da 50 satış mağazası bulunan ünlü markanın toplam 450 çalışanı vardı.
Girişimci Jan Peters tarafından 1981 yılında Apeldoorn'daki ilk mağazasını açan Score'un serüveni 43 yıl sürdü.
Aynı sahibine ait olan kot markası 'Chasin' de ayakta kalamadı. Score'ın kardeş markası Chasin, Garcia'nın sahibi JOG Group tarafından daha sonra devralındı.
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