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Modacı Barbaros Şansal: "İbrahim Tatlıses Asena'nın Donu Var mı Diye Bakmaya Geldi"

Modacı Barbaros Şansal: "İbrahim Tatlıses Asena'nın Donu Var mı Diye Bakmaya Geldi"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 19:44 Son Güncelleme: 04.09.2024 - 19:49

Modacı Barbaros Şansal, İbrahim Tatlıses ve Asena'nın ilişki yaşadığı yıllarda ünlü türkücünün, atölyesine gelerek Asena'nın kıyafetinde don olup olmadığını kontrol ettiğini anlattı. 

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Asena ve İbrahim Tatlıses, bir dönemin en popüler çiftiydi. Şiddet iddiaları ve kurşunlanma olayı ile adli bir boyut da kazanan bu ilişki günümüzde hala hafızalarda.

Asena ve İbrahim Tatlıses, bir dönemin en popüler çiftiydi. Şiddet iddiaları ve kurşunlanma olayı ile adli bir boyut da kazanan bu ilişki günümüzde hala hafızalarda.

O dönem sahne kıyafetleri ile adından sıklıkla söz ettiren Asena ile ilgili bir hikayeyi yıllar sonra modacı Barbaros Şansal, gazeteci Enver Aysever'in programında anlattı.

O dönem sahne kıyafetleri ile adından sıklıkla söz ettiren Asena ile ilgili bir hikayeyi yıllar sonra modacı Barbaros Şansal, gazeteci Enver Aysever'in programında anlattı.

Barbaros Şansal, Asena ile İbrahim Tatlıses'in ilişki yaşadığı dönemde ünlü türkcünün gazetelerde "Asena külot giyecek mi giymeyecek mi?" tartışması yapılmasının ardından don kontrolü yapmak için atölyesine geldiğini söyledi.

Barbaros Şansal, Asena ile İbrahim Tatlıses'in ilişki yaşadığı dönemde ünlü türkcünün gazetelerde "Asena külot giyecek mi giymeyecek mi?" tartışması yapılmasının ardından don kontrolü yapmak için atölyesine geldiğini söyledi.

İşte o anlar 👇

Programın tamamı için kaynak 👇

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Deniz Timur

Herkesin sahip olması gereken bir bilgi, teşekkürler onedio

Purple Liebe

İbrahim Tatlıses yaptıkları nedeniyle toplumdan ayıplanması gereken bir adamken hala ünlü olması bu toplumun ne kadar iki yüzlü olduğunu gösteriyor.

Osman Elmallı

feministler kudurdu bu habere

Ezat

Akıldan noksan mısın, yoksa troll müsün birader? Her soruya ya köpek ya feminist yazıyorsun.