Modacı Barbaros Şansal: "İbrahim Tatlıses Asena'nın Donu Var mı Diye Bakmaya Geldi"
Modacı Barbaros Şansal: "İbrahim Tatlıses Asena'nın Donu Var mı Diye Bakmaya Geldi"
Modacı Barbaros Şansal, İbrahim Tatlıses ve Asena'nın ilişki yaşadığı yıllarda ünlü türkücünün, atölyesine gelerek Asena'nın kıyafetinde don olup olmadığını kontrol ettiğini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asena ve İbrahim Tatlıses, bir dönemin en popüler çiftiydi. Şiddet iddiaları ve kurşunlanma olayı ile adli bir boyut da kazanan bu ilişki günümüzde hala hafızalarda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O dönem sahne kıyafetleri ile adından sıklıkla söz ettiren Asena ile ilgili bir hikayeyi yıllar sonra modacı Barbaros Şansal, gazeteci Enver Aysever'in programında anlattı.
Barbaros Şansal, Asena ile İbrahim Tatlıses'in ilişki yaşadığı dönemde ünlü türkcünün gazetelerde "Asena külot giyecek mi giymeyecek mi?" tartışması yapılmasının ardından don kontrolü yapmak için atölyesine geldiğini söyledi.
İşte o anlar 👇
Programın tamamı için kaynak 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Herkesin sahip olması gereken bir bilgi, teşekkürler onedio
İbrahim Tatlıses yaptıkları nedeniyle toplumdan ayıplanması gereken bir adamken hala ünlü olması bu toplumun ne kadar iki yüzlü olduğunu gösteriyor.
feministler kudurdu bu habere
Akıldan noksan mısın, yoksa troll müsün birader? Her soruya ya köpek ya feminist yazıyorsun.