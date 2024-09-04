Diyanet'ten "6 Milyon Liraya Tuvalet Yenileme" İddiasına Yanıt: "İhtiyaç" Savunması!
Diyanet'ten "6 Milyon Liraya Tuvalet Yenileme" İddiasına Yanıt: "İhtiyaç" Savunması!
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez hizmet binasındaki tuvaletlerin bakım onarımı için 6 milyon lira tutarında ihale yapıldığına yönelik iddialar için açıklama yaptı. Açıklamada tuvaletlerin bakım onarım işinin ihale sonucu yapıldığı belirtilirken, tutara ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: Diyanet
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara'daki merkez binasında kapsamlı bir tuvalet yenileme çalışması başlattı. T24'de yer alan habere göre, tuvalet yenileme projesinin maliyeti ise 6 milyon lira.
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Yine habere göre, çalışma esnasında duvar ve zemin seramikleri değiştirilecek, lavabolar ve musluklar sökülecek. Yerlerine porselen karolar döşenecek ve alüminyum asma tavan yapılacak.
Haberin gündem olmasının ardından Diyanet'ten de açıklama geldi. Açıklamada yenileme çalışmasının yapılacağı doğrulanırken, fiyata ilişkin bilgi verilmedi.
Açıklamada şunlar dendi: "Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım onarım tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır."
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