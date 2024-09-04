Diyanet'ten "6 Milyon Liraya Tuvalet Yenileme" İddiasına Yanıt: "İhtiyaç" Savunması!

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez hizmet binasındaki tuvaletlerin bakım onarımı için 6 milyon lira tutarında ihale yapıldığına yönelik iddialar için açıklama yaptı. Açıklamada tuvaletlerin bakım onarım işinin ihale sonucu yapıldığı belirtilirken, tutara ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Diyanet