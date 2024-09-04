Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Diyanet'ten "6 Milyon Liraya Tuvalet Yenileme" İddiasına Yanıt: "İhtiyaç" Savunması!

Diyanet'ten "6 Milyon Liraya Tuvalet Yenileme" İddiasına Yanıt: "İhtiyaç" Savunması!

Diyanet İşleri Başkanlığı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.09.2024 - 18:27

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez hizmet binasındaki tuvaletlerin bakım onarımı için 6 milyon lira tutarında ihale yapıldığına yönelik iddialar için açıklama yaptı. Açıklamada tuvaletlerin bakım onarım işinin ihale sonucu yapıldığı belirtilirken, tutara ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Diyanet

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara'daki merkez binasında kapsamlı bir tuvalet yenileme çalışması başlattı. T24'de yer alan habere göre, tuvalet yenileme projesinin maliyeti ise 6 milyon lira.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara'daki merkez binasında kapsamlı bir tuvalet yenileme çalışması başlattı. T24'de yer alan habere göre, tuvalet yenileme projesinin maliyeti ise 6 milyon lira.

Yine habere göre, çalışma esnasında duvar ve zemin seramikleri değiştirilecek, lavabolar ve musluklar sökülecek. Yerlerine porselen karolar döşenecek ve alüminyum asma tavan yapılacak.

Yine habere göre, çalışma esnasında duvar ve zemin seramikleri değiştirilecek, lavabolar ve musluklar sökülecek. Yerlerine porselen karolar döşenecek ve alüminyum asma tavan yapılacak.

Haberin gündem olmasının ardından Diyanet'ten de açıklama geldi. Açıklamada yenileme çalışmasının yapılacağı doğrulanırken, fiyata ilişkin bilgi verilmedi.

Haberin gündem olmasının ardından Diyanet'ten de açıklama geldi. Açıklamada yenileme çalışmasının yapılacağı doğrulanırken, fiyata ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada şunlar dendi: "Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım onarım tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır."

Açıklamada şunlar dendi: "Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Mevcut binaların ekonomik ömrünü uzatacak bakım onarımların yapılmasının hizmetin devamı için gerekliliği malumdur ve verimlilik anlayışıyla uyumludur. Dolayısıyla binaların ömrünü uzatacak bakım onarım tasarruf genelgesinin kapsamı dışındadır."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
8
5
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın