"Diyanet, Kaçak Türk Hacıları Şikayet Etti" İddiası: Ali Erbaş'tan Yanıt Geldi!
"Diyanet, Kaçak Türk Hacıları Şikayet Etti" İddiası: Ali Erbaş'tan Yanıt Geldi!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Diyanet'in Mekke'ye hac vizesiz giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan makamlarına şikayet ettiği' iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ali Erbaş, 'Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik' ifadelerini kullandı.
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Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından özel tur firmalarıyla hacca giden bazı Türk vatandaşlarının Diyanet'in şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp gözaltına alındığına dair bir video paylaşmıştı.
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İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Hac İdare Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.
Ali Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Defalarca bunu paylaşmamıza rağmen yine de istenilen sonuç alınamadı. Vatandaşlarımızı hac vizesi almadan buralara, ticari veya seyahat vizesiyle getiren bazı yetkisiz şahıslar, belki şirketler oldu. Bizim işimiz sadece duyurmaktı, onun ötesinde bir yetkimiz de yok."
"Gelenler çok büyük sıkıntılar yaşadı, vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı. Bununla ilgili 'Diyanet Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etti' diyorlar ya bu en basit ifadesiyle külliyen yanlış, gerçek dışı. Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik."
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