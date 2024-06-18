Görüş Bildir
Haberler
Gündem
"Diyanet, Kaçak Türk Hacıları Şikayet Etti" İddiası: Ali Erbaş'tan Yanıt Geldi!

"Diyanet, Kaçak Türk Hacıları Şikayet Etti" İddiası: Ali Erbaş'tan Yanıt Geldi!

Ali Erbaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.06.2024 - 12:19

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Diyanet'in Mekke'ye hac vizesiz giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan makamlarına şikayet ettiği' iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Erbaş, 'Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından özel tur firmalarıyla hacca giden bazı Türk vatandaşlarının Diyanet'in şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp gözaltına alındığına dair bir video paylaşmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından özel tur firmalarıyla hacca giden bazı Türk vatandaşlarının Diyanet'in şikayeti üzerine Suudi Arabistan polisi tarafından otellerinden alınıp gözaltına alındığına dair bir video paylaşmıştı.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Hac İdare Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Hac İdare Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.

Ali Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Defalarca bunu paylaşmamıza rağmen yine de istenilen sonuç alınamadı. Vatandaşlarımızı hac vizesi almadan buralara, ticari veya seyahat vizesiyle getiren bazı yetkisiz şahıslar, belki şirketler oldu. Bizim işimiz sadece duyurmaktı, onun ötesinde bir yetkimiz de yok."

Ali Erbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Defalarca bunu paylaşmamıza rağmen yine de istenilen sonuç alınamadı. Vatandaşlarımızı hac vizesi almadan buralara, ticari veya seyahat vizesiyle getiren bazı yetkisiz şahıslar, belki şirketler oldu. Bizim işimiz sadece duyurmaktı, onun ötesinde bir yetkimiz de yok."

'Ticari veya seyahat vizesi almış kimseye 'Gidemezsiniz' deme yetkimiz yok.'

"Gelenler çok büyük sıkıntılar yaşadı, vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı. Bununla ilgili 'Diyanet Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etti' diyorlar ya bu en basit ifadesiyle külliyen yanlış, gerçek dışı. Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik."

"Gelenler çok büyük sıkıntılar yaşadı, vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı. Bununla ilgili 'Diyanet Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etti' diyorlar ya bu en basit ifadesiyle külliyen yanlış, gerçek dışı. Bir tane vatandaşımızı bile Mekke'de kimseye şikayet etmedik."

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
9
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın