Ekonomi Uzmanı Şeref Oğuz, Enflasyon Rakamlarıyla 2025 Asgari Ücretini Hesapladı
Ekonomi Uzmanı Şeref Oğuz, Enflasyon Rakamlarıyla 2025 Asgari Ücretini Hesapladı
Ekonomi uzmanı Şeref Oğuz, yeni açıklanan enflasyon hedefi doğrultusunda 2025'te asgari ücretin 20 bin TL'ye yükseleceğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025-2027 dönemini kapsayan yeni 'Orta Vadeli Program'ın açıklanmasıyla 2024 enflasyon hedefi de değişti. Enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41.5'e çıktı böylece enflasyon hedefinde 8.5 puan sapma oluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz, mevcut enflasyon tahminiyle hükümetin ocak ayında asgari ücreti 20 bin TL'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu. Asgari ücret son olarak ocak ayında yapılan zamla 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.
Şeref Oğuz, 2026'da seçim beklediğini ve asgari ücrette de daha güçlü bir artış olabileceğini de ekledi.
Yüksek seyreden enflasyon ve memur ile emeklilere yapılan zamma rağmen asgari ücrete temmuz ayında ara zam verilmemişti. Milyonlarca çalışanın tepkisine rağmen hükümet enflasyonu etkileyeceğini öne sürerek zam konusunda geri adım atmamıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
2025 asgari ücret Yirmi bin 🤣🤣 ev kirası Yirmi iki bin🤣🤣🤣
Hastayım şu her gün enflasyon, borsa, altın, emekli muhabbeti yapan sözde ekonomistlere.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.