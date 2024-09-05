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Ekonomi Uzmanı Şeref Oğuz, Enflasyon Rakamlarıyla 2025 Asgari Ücretini Hesapladı

Ekonomi Uzmanı Şeref Oğuz, Enflasyon Rakamlarıyla 2025 Asgari Ücretini Hesapladı

Asgari Ücret
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 20:05

Ekonomi uzmanı Şeref Oğuz, yeni açıklanan enflasyon hedefi doğrultusunda 2025'te asgari ücretin 20 bin TL'ye yükseleceğini söyledi. 

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2025-2027 dönemini kapsayan yeni 'Orta Vadeli Program'ın açıklanmasıyla 2024 enflasyon hedefi de değişti. Enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41.5'e çıktı böylece enflasyon hedefinde 8.5 puan sapma oluştu.

2025-2027 dönemini kapsayan yeni 'Orta Vadeli Program'ın açıklanmasıyla 2024 enflasyon hedefi de değişti. Enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41.5'e çıktı böylece enflasyon hedefinde 8.5 puan sapma oluştu.

Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz, mevcut enflasyon tahminiyle hükümetin ocak ayında asgari ücreti 20 bin TL'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu. Asgari ücret son olarak ocak ayında yapılan zamla 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.

Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz, mevcut enflasyon tahminiyle hükümetin ocak ayında asgari ücreti 20 bin TL'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu. Asgari ücret son olarak ocak ayında yapılan zamla 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.

Şeref Oğuz, 2026'da seçim beklediğini ve asgari ücrette de daha güçlü bir artış olabileceğini de ekledi.

Şeref Oğuz, 2026'da seçim beklediğini ve asgari ücrette de daha güçlü bir artış olabileceğini de ekledi.

Yüksek seyreden enflasyon ve memur ile emeklilere yapılan zamma rağmen asgari ücrete temmuz ayında ara zam verilmemişti. Milyonlarca çalışanın tepkisine rağmen hükümet enflasyonu etkileyeceğini öne sürerek zam konusunda geri adım atmamıştı.

Yüksek seyreden enflasyon ve memur ile emeklilere yapılan zamma rağmen asgari ücrete temmuz ayında ara zam verilmemişti. Milyonlarca çalışanın tepkisine rağmen hükümet enflasyonu etkileyeceğini öne sürerek zam konusunda geri adım atmamıştı.
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Cengizhan Çetin

2025 asgari ücret Yirmi bin 🤣🤣 ev kirası Yirmi iki bin🤣🤣🤣

ekrem yerke

Hastayım şu her gün enflasyon, borsa, altın, emekli muhabbeti yapan sözde ekonomistlere.

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