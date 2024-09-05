Vize Krizi Sonrası Bir İlk Yaşandı: Yeşil Pasaport, Bordo Pasaportu Geride Bıraktı
Vize Krizi Sonrası Bir İlk Yaşandı: Yeşil Pasaport, Bordo Pasaportu Geride Bıraktı
Bu yılın temmuz ayında ilk kez yeşil pasaport başvuru sayısı, bordo pasaportu geride bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye üzeri kapalı uyguladığı vize ambargosu yeşil pasaporta olan talebi artırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100’den fazla ülkeye 90 güne kadar varan sürelerde vizesiz seyahat imkanı sunan yeşil pasaporta ilgi patlama yapmış durumda. Yeşil pasaport basımı temmuzda, her vatandaşın alabildiği bordo pasaportu 3’e katladı.
Kayıtların tutulduğu 2010'dan beri ilk kez bu yılın temmuz ayında yeşil pasaport sayısı, bordoyu geride bıraktı. Temmuzda üretilen 453 bin 600 pasaportun 353 bin 600’ü yeşil, 100 bini bordo (umuma mahsus) pasaport oldu.
2021’de ise 28 bin 800 olan yeşil pasaport basımı 2022’de 491 bin 400’e, 2023’te ise 1 milyon 816 bin 700’e kadar ulaşarak rekor sayıya ulaştı. Yeşil pasaport üretimi 2024’te de aynı hızda sürüyor. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyon 7 bin 200 adet yeşil pasaport verildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın