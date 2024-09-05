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Vize Krizi Sonrası Bir İlk Yaşandı: Yeşil Pasaport, Bordo Pasaportu Geride Bıraktı

Vize Krizi Sonrası Bir İlk Yaşandı: Yeşil Pasaport, Bordo Pasaportu Geride Bıraktı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.09.2024 - 18:45

Bu yılın temmuz ayında ilk kez yeşil pasaport başvuru sayısı, bordo pasaportu geride bıraktı. 

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Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye üzeri kapalı uyguladığı vize ambargosu yeşil pasaporta olan talebi artırdı.

Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye üzeri kapalı uyguladığı vize ambargosu yeşil pasaporta olan talebi artırdı.

100’den fazla ülkeye 90 güne kadar varan sürelerde vizesiz seyahat imkanı sunan yeşil pasaporta ilgi patlama yapmış durumda. Yeşil pasaport basımı temmuzda, her vatandaşın alabildiği bordo pasaportu 3’e katladı.

100’den fazla ülkeye 90 güne kadar varan sürelerde vizesiz seyahat imkanı sunan yeşil pasaporta ilgi patlama yapmış durumda. Yeşil pasaport basımı temmuzda, her vatandaşın alabildiği bordo pasaportu 3’e katladı.

Kayıtların tutulduğu 2010'dan beri ilk kez bu yılın temmuz ayında yeşil pasaport sayısı, bordoyu geride bıraktı. Temmuzda üretilen 453 bin 600 pasaportun 353 bin 600’ü yeşil, 100 bini bordo (umuma mahsus) pasaport oldu.

Kayıtların tutulduğu 2010'dan beri ilk kez bu yılın temmuz ayında yeşil pasaport sayısı, bordoyu geride bıraktı. Temmuzda üretilen 453 bin 600 pasaportun 353 bin 600’ü yeşil, 100 bini bordo (umuma mahsus) pasaport oldu.

2021’de ise 28 bin 800 olan yeşil pasaport basımı 2022’de 491 bin 400’e, 2023’te ise 1 milyon 816 bin 700’e kadar ulaşarak rekor sayıya ulaştı. Yeşil pasaport üretimi 2024’te de aynı hızda sürüyor. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyon 7 bin 200 adet yeşil pasaport verildi.

2021’de ise 28 bin 800 olan yeşil pasaport basımı 2022’de 491 bin 400’e, 2023’te ise 1 milyon 816 bin 700’e kadar ulaşarak rekor sayıya ulaştı. Yeşil pasaport üretimi 2024’te de aynı hızda sürüyor. Bu yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyon 7 bin 200 adet yeşil pasaport verildi.

Kimler Yeşil Pasaport alabilir?

  • TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar,

  • Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlileri,

  • Büyükşehir il ve ilçe başkanları (görev süreleri boyunca),

  • Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanları,

  • Devlet sporcuları,

  • Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanları,

  • 2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş insanları,

  • Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocukları ve eşi.

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