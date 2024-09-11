Katledilen Narin Güran Soruşturması: Battaniye Nerede?

Diyarbakır’da vahşice öldürülen Narin Güran soruşturmasından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Minik Narin’in cansız bedenini dere kenarına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde söylediği “Amca ile normal hat üzerinden konuştum” açıklamasının yalan olduğu ortaya çıktı. Ayrıca talihsiz kızın cesedinin taşındığı battaniye de ekipler tarafından hala bulunamadı.