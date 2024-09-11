Katledilen Narin Güran Soruşturması: Battaniye Nerede?
Katledilen Narin Güran Soruşturması: Battaniye Nerede?
Diyarbakır’da vahşice öldürülen Narin Güran soruşturmasından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Minik Narin’in cansız bedenini dere kenarına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde söylediği “Amca ile normal hat üzerinden konuştum” açıklamasının yalan olduğu ortaya çıktı. Ayrıca talihsiz kızın cesedinin taşındığı battaniye de ekipler tarafından hala bulunamadı.
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Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması çok yönlü şekilde devam ediyor.
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Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Narin’in cansız bedenin bulunduğu 8 Eylül günü gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar’ın, cep telefonuna da el konuldu. İncelenen cep telefon kayıtlarında bazı Whatsapp aramalarını sildiği görüldü. Bahtiyar, Jandarmanın, "Hangi programlar üzerinden Salim Güran’ı aradın" sorusuna, “Ben Salim Güran’la hep normal şebeke üzerinden konuşurum” cevabını verdi.
Davada tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın çıkarılan HTS kayıtlarında yapılan aramaları Jandarma tek tek Salim Güran’a sordu. Ancak, amca Salim Güran’ın çıkarılan HTS kayıtlarında o gün Nevzat Bahtiyar ile normal şebekeler üzerinden konuştuğuna dair veri yoktu.
Yapılan çalışmalarda, amca Güran ile Bahtiyar’ın olay günü Whatsapp üzerinde konuştukları öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nevzat Bahtiyar verdiği ifadesinde de bunu doğruladı. Daha önce Jandarmaya "Aramaları sildiğimi hatırlamıyor" diyen Bahtiyar, olay günü tüm kayıtları bilerek sildiğini söyledi.
Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, Jandarma gözaltına aldığı kişilerin evlerinde de battaniye araması yaptı. Cesedin yok edilmesine suç ortaklığı yapan Nevzat Bahtiyar'ın, amca Salim Güran'ın aracıyla Narin Güran'ın cansız bedenini battaniyeye sarılı şekilde getirdiğini ve o battaniyeyi yanında götürdüğünü anlatmasıyla ilgili de çalışma sürdürülüyor. Benzin istasyon sahibi de aracın ön koltuğunda battaniye olduğunu söylemişti. Battaniyenin nereye atıldığı ya da saklanıldığı her yerde aranıyor.
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