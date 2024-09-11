WhatsApp'tan Narin Güran Soruşturmasındaki Mesajlarla İlgili Açıklama: "Elimizde Değil"

Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu amca Salim Güran'ın silinen WhatsApp mesajları için Meta şirketinden bilgi paylaşımı talep edildiği iddia edilmişti. Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman, bilgi paylaşımı yapılmadığı iddiaları ile ilgili 'WhatsApp bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemiyor. Bu nedenle sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz de olası değil' diye konuştu.

Kaynak: DW Türkçe