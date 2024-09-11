WhatsApp'tan Narin Güran Soruşturmasındaki Mesajlarla İlgili Açıklama: "Elimizde Değil"
WhatsApp'tan Narin Güran Soruşturmasındaki Mesajlarla İlgili Açıklama: "Elimizde Değil"
Narin Güran cinayeti ile ilgili tutuklu amca Salim Güran'ın silinen WhatsApp mesajları için Meta şirketinden bilgi paylaşımı talep edildiği iddia edilmişti. Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman, bilgi paylaşımı yapılmadığı iddiaları ile ilgili 'WhatsApp bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemiyor. Bu nedenle sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz de olası değil' diye konuştu.
Kaynak: DW Türkçe
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi köye 3 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde 19 gün sonra bulunmuştu.
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Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran ile para karşılığında anlaşıp Narin Güran’ın cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf etmişti.
Soruşturmada ayrıca tutuklu amca Salim Güran'ın silinen WhatsApp mesajları için Meta şirketinden bilgi paylaşımı talep edildiği belirtilmişti.
Meta'nın bilgi paylaşmayı reddettiği iddiaları ile ilgili ise Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman'dan açıklama geldi. Breckman, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. WhatsApp bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemiyor. Bu nedenle sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz de olası değil" diye konuştu.
Meta'nın Türkiye veya dünyanın başka bir yerindeki soruşturmalar kapsamında adli makamlarla WhatsApp mesajlarının içeriğini paylaşıp paylaşmadığı sorusuna ise "WhatsApp'ın çalışma biçiminden ötürü bizim dünyanın herhangi bir yerindeki mesajlara erişmemiz mümkün değil" yanıtı verildi.
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