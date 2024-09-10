Narin’in Mezarı Başında Kan Donduran Ağıt: "Havin’ime de Böyle Kıydılar"
Narin’in Mezarı Başında Kan Donduran Ağıt: "Havin’ime de Böyle Kıydılar"
Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni dere kenarında bulunmuştu. Küçük Narin, yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmişti. Narin’in mezarı başında ağlayan bir kadının söyledikleri ise kan dondurdu. Mezar başındaki bir kadın, “Havin’ime de böyle kıydılar” diyerek ağıt yaktı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında çuval içerisinde bulunan Narin Güran’ın vefatı tüm Türkiye’yi derinden sarstı.
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Narin’in öldürülmesi olaylı ile ilgili toplam 24 kişi gözaltına alınmış ve Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Narin’in ölümüyle ilgili amca Salim Güran da daha önce tutuklanmıştı.
Minik Narin, yapılan otopsinin ardından kendi köyünde toprağa verilmişti.
Mezar başındaki bir kadının NOW TV kameralarına yansıyan görüntünleri ise şok etti.
Bir kadın, Narin’in mezarı başında “Havin’ime de böyle kıydılar” diyerek ağıt yaktı.
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İşte o görüntüler 👇
Haberi yapan NOW TV muhabiri Sevgi Şahin'in paylaşımı 👇
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