Narin’in Mezarı Başında Kan Donduran Ağıt: "Havin’ime de Böyle Kıydılar"

Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni dere kenarında bulunmuştu. Küçük Narin, yapılan otopsi sonrasında toprağa verilmişti. Narin’in mezarı başında ağlayan bir kadının söyledikleri ise kan dondurdu. Mezar başındaki bir kadın, “Havin’ime de böyle kıydılar” diyerek ağıt yaktı.