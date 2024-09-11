Ölüm Deresi: Narin’in Cansız Bedeninin Bulunduğu Derede Muhammed de Ölü Olarak Bulunmuş
Ölüm Deresi: Narin’in Cansız Bedeninin Bulunduğu Derede Muhammed de Ölü Olarak Bulunmuş
Narin Güran’ın cansız bedeni, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra evlerinin yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, aynı derede 17 yıl önce 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek isimli çocuğun da cansız bedeni bulunmuş.
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Diyarbakır’da korkunç şekilde katledilen Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra evlerine yaklaşık 1.5 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunmuştu.
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8 yaşındaki Narin’in köyünde yaşayan Nevzat Bahtiyar, cansız bedeni çuval içinde dere kenarına amca Salim Güran’ın emriyle attığını itiraf etmişti.
NOW Ana Haber, Narin’in bulunduğu derede 2007 yılında Diyarbakır merkezde kaybolan 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek’in de cansız bedeninin bulunduğunu ortaya çıkardı.
Ufak çocuğun babası Abdülhakim Çelikbilek, NOW Haber’e konuştu ve evleri ile derenin bulunduğu yerin arasının 25 kilometre olduğunu, bu kadar mesafeyi 9 yaşındaki bir çocuğun gidemeyeceğini söyledi.
Acılı baba, oğlunun boğulduğunu söylediklerini ancak Narin’in olayından sonra sürekli şüphe içinde olduğunu ifade etti.
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Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın da “merdivenden düşerek” hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Savcılık Tülin Güran’ın ölümünü de soruşturmaya dahil etmişti.
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