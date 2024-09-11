Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Tevfikiye Camii ve Emirgan Muvakkithanesi: Espressolab’ın Tarihi Mekan Sevdası Tepkilere Yol Açtı!

Tevfikiye Camii ve Emirgan Muvakkithanesi: Espressolab’ın Tarihi Mekan Sevdası Tepkilere Yol Açtı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 20:58

Son dönemde büyük bir hızla büyüyen Espressolab, özellikle tarihi mekanlarda açtığı yeni şubeleriyle dikkat çekiyor. Nevşehir Ürgüp ve Beşiktaş Arnavutköy'de yeni şubeler açan kahve zinciri, son olarak Emirgan'da tarihi binadaki şubesiyle sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz Haziran ayında her 3 günde 1 dükkan açtıklarını duyuran kahve zinciri Espressolab'ın şube için özellikle tarihi mekanları seçmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz Haziran ayında her 3 günde 1 dükkan açtıklarını duyuran kahve zinciri Espressolab'ın şube için özellikle tarihi mekanları seçmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

İstanbul'un Emirgan semtindeki tarihi Emirgan Muvakkithanesi olarak bilinen binada açılan Espressolab şubesi, 'Yasal ama etik mi?' sorusuna neden oldu.

İstanbul'un Emirgan semtindeki tarihi Emirgan Muvakkithanesi olarak bilinen binada açılan Espressolab şubesi, 'Yasal ama etik mi?' sorusuna neden oldu.

Geçmişte vakit namazlarının saatlerini belirlemek için kullanılan bu mekanın, bir kahve zincirinin mülkü haline gelmesi tepki çekti.

Geçmişte vakit namazlarının saatlerini belirlemek için kullanılan bu mekanın, bir kahve zincirinin mülkü haline gelmesi tepki çekti.

Aynı şekilde, Espressolab'ın Beşiktaş Arnavutköy'deki şubesi, 1838'de inşa edilen ve İstanbul'un tarihi camilerinden biri olarak bilinen Tevfikiye Camii'nin alt katında bulunuyor.

Aynı şekilde, Espressolab'ın Beşiktaş Arnavutköy'deki şubesi, 1838'de inşa edilen ve İstanbul'un tarihi camilerinden biri olarak bilinen Tevfikiye Camii'nin alt katında bulunuyor.

Nevşehir Ürgüp'te ise, 1892 yılında inşa edilen ve yakın zamanda restore edilen Hüseyin Galip Efendi Kütüphanesi'nin binası, Espressolab'a kiralandı.

Nevşehir Ürgüp'te ise, 1892 yılında inşa edilen ve yakın zamanda restore edilen Hüseyin Galip Efendi Kütüphanesi'nin binası, Espressolab'a kiralandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oda TV'nin haberine göre, Espressolab'ın tarihi binaları hızla kiralaması ve bu kadar hızlı bir genişleme göstermesi, şirketin arkasındaki gizemli ortağın kimliğini merak konusu yaptı.

Oda TV'nin haberine göre, Espressolab'ın tarihi binaları hızla kiralaması ve bu kadar hızlı bir genişleme göstermesi, şirketin arkasındaki gizemli ortağın kimliğini merak konusu yaptı.

Kaynak

Öte yandan, Twitter'da kullanıcılar Espressolab'ın Emirgan Çınnaraltı şubesi hakkında tepkilerini böyle dile getirdi:

Öte yandan, Twitter'da kullanıcılar Espressolab'ın Emirgan Çınnaraltı şubesi hakkında tepkilerini böyle dile getirdi:

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
shizuka_

Beşiktaş meydanda 40 yıllık "KAZAN" vardı onun yerine espressolab açıldı.. Artık nerede açılırsa açılsın şaşırtmaz beni..