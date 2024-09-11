Tevfikiye Camii ve Emirgan Muvakkithanesi: Espressolab’ın Tarihi Mekan Sevdası Tepkilere Yol Açtı!

Son dönemde büyük bir hızla büyüyen Espressolab, özellikle tarihi mekanlarda açtığı yeni şubeleriyle dikkat çekiyor. Nevşehir Ürgüp ve Beşiktaş Arnavutköy'de yeni şubeler açan kahve zinciri, son olarak Emirgan'da tarihi binadaki şubesiyle sosyal medyada gündem oldu.