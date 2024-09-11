Tevfikiye Camii ve Emirgan Muvakkithanesi: Espressolab’ın Tarihi Mekan Sevdası Tepkilere Yol Açtı!
Tevfikiye Camii ve Emirgan Muvakkithanesi: Espressolab’ın Tarihi Mekan Sevdası Tepkilere Yol Açtı!
Son dönemde büyük bir hızla büyüyen Espressolab, özellikle tarihi mekanlarda açtığı yeni şubeleriyle dikkat çekiyor. Nevşehir Ürgüp ve Beşiktaş Arnavutköy'de yeni şubeler açan kahve zinciri, son olarak Emirgan'da tarihi binadaki şubesiyle sosyal medyada gündem oldu.
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Geçtiğimiz Haziran ayında her 3 günde 1 dükkan açtıklarını duyuran kahve zinciri Espressolab'ın şube için özellikle tarihi mekanları seçmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.
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İstanbul'un Emirgan semtindeki tarihi Emirgan Muvakkithanesi olarak bilinen binada açılan Espressolab şubesi, 'Yasal ama etik mi?' sorusuna neden oldu.
Geçmişte vakit namazlarının saatlerini belirlemek için kullanılan bu mekanın, bir kahve zincirinin mülkü haline gelmesi tepki çekti.
Aynı şekilde, Espressolab'ın Beşiktaş Arnavutköy'deki şubesi, 1838'de inşa edilen ve İstanbul'un tarihi camilerinden biri olarak bilinen Tevfikiye Camii'nin alt katında bulunuyor.
Nevşehir Ürgüp'te ise, 1892 yılında inşa edilen ve yakın zamanda restore edilen Hüseyin Galip Efendi Kütüphanesi'nin binası, Espressolab'a kiralandı.
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Oda TV'nin haberine göre, Espressolab'ın tarihi binaları hızla kiralaması ve bu kadar hızlı bir genişleme göstermesi, şirketin arkasındaki gizemli ortağın kimliğini merak konusu yaptı.
Öte yandan, Twitter'da kullanıcılar Espressolab'ın Emirgan Çınnaraltı şubesi hakkında tepkilerini böyle dile getirdi:
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Beşiktaş meydanda 40 yıllık "KAZAN" vardı onun yerine espressolab açıldı.. Artık nerede açılırsa açılsın şaşırtmaz beni..