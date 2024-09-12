Aktif Bank’tan Yasal Göçmenlere Kredi: Kredi Notu Olmayanlar da Yararlanacak
Aktif Bank’tan Yasal Göçmenlere Kredi: Kredi Notu Olmayanlar da Yararlanacak
Çalık Holding’in sahibi olduğu Aktif Bank, Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar için kredi kampanyası başlatacak. Kredi notu olmayan ve düşük olan yasal göçmenler, bankanın kampanyası ile ihtiyaç kredisinden yararlanabilecek.
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Bankalarda her türlü kredi kullanmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından oluşturulan kredi notunuzun yüksek olması lazım.
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Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, Aktif Bank kredi notunu önemsemeden Türkiye’de yasal olarak bulunan göçmenlere kredi vermeye başlayacak.
Bankanın 25’inci yıl kutlamaları kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Genel Müdür Ayşegül Adaca Oğan, “Bireysel kredi konusunda kapsayıcılık tarafına çok kafa yoruyoruz. Türkiye’de kredi başvurularında bir kredi skoru vardır ve her banka iyi kötü ona bakarak yanıt verir. Biz kapsayıcılığı artırmak için kredi skoru olmayan veya skoru kötü olduğu için sistemden dışlanmış tüm segmentlere yani subprime segmentlere eğiliyoruz. Subprime yani gri segmentlerde doğru etik kodlara sahip kişilere kapsayıcılık sağladığımız kredi programlarımız var.” dedi.
Oğan yeni hedeflerinin yasal göçmenlere UPTION üzerinden kredi vermek olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Büyük kredi paketi değil tabii ki. Tüm bunları öğrenmek için bu segmenti tanımak için yapıyoruz. Bir anda muslukları açıp kendimizi bilmediğimiz denize atmadan önce 40-50 milyon liralık kredi programı hazırlayıp izleyelim istiyoruz. Tüm bunlar toplam bilanço içinde yüzde 3-5’i geçmez. Buna kafa yoruyor olmak önemli. Legal göçmenlerin kredi ihtiyacının hiçbir bankada karşılığı yok.”
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Lan bu ülkenin vatandaşlarına kredi vermemek için 40 takla atarsınız,mültecilere kredi,bi kredileri eksikti zaten
alfa 15-45 yas savasan erkek isgal tusiad ve acik basli kadinlarla tamamlandi.domuzbagci huda sozcusu ellerini ovusturmakta,sagolasin besim tibuk ve cuvara s... Devamını Gör
ne kadar güzel ne kadar güzel