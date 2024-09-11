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Kredi ve Banka Kartlarında Yeni İddia: "7 Bin Liranın Üzerinde Zorunlu Olacak, Cezası Var"

Kredi ve Banka Kartlarında Yeni İddia: "7 Bin Liranın Üzerinde Zorunlu Olacak, Cezası Var"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.09.2024 - 11:08

Bazı bankalar, kredi kartlarında taksitli alışverişi sınırlandırdı. Kredi kartlarına dair yeni güncellemelerin gelmesinin beklendiği bugünlerde yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 

Ekonomist Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taslak çalışmasını paylaşarak '7000 TL’nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanılacak' iddiasında bulundu.

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Bazı bankalar, alışverişlerde kredi kartlarının taksitli kullanımını kısıtladı.

Bazı bankalar, alışverişlerde kredi kartlarının taksitli kullanımını kısıtladı.

Önümüzdeki günlerde kredi kartlarına dair yeni bir düzenleme gelip gelmeyeceği merak edilirken Ekonomist Dr. Şenol Babuşçu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taslak çalışmasını paylaşarak bir iddiada bulundu.

Babuşçu'nun iddiasına göre, 7 bin TL ve üzeri ödemelerde, banka veya kredi kartı kullanımı zorunlu olacak. 7 bin TL ve üzeri ödemelerini elden yapanlara ise ceza kesilecek.

Babuşçu'nun iddiasına göre, 7 bin TL ve üzeri ödemelerde, banka veya kredi kartı kullanımı zorunlu olacak. 7 bin TL ve üzeri ödemelerini elden yapanlara ise ceza kesilecek.

'Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse; Artık her kim olursa olsun 7.000,00 TL ve üzeri ödemelerini banka yada kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalacak'

Babuşcu, bu olayı bir de örnekle açıklıyor;

Babuşcu, bu olayı bir de örnekle açıklıyor;

Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda.

Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak

"Bu taslaktan önce alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL’nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu"

"Bu taslaktan önce alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL’nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu"

Babuşcu, bu taslak yayınlanır ve tebliğ haline gelirse mükellef olmayanların da bu alışverişlerinde kart kullanımının zorunlu olacağını belirtiyor. Kurala uymayanlara ise usulsüzlük cezası kesileceği iddia ediliyor.

Babuşçu'nun Taslak metnine de yer verdiği paylaşımı şu şekilde;

Babuşçu'nun Taslak metnine de yer verdiği paylaşımı şu şekilde;
twitter.com

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