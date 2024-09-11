Kredi ve Banka Kartlarında Yeni İddia: "7 Bin Liranın Üzerinde Zorunlu Olacak, Cezası Var"
Kredi ve Banka Kartlarında Yeni İddia: "7 Bin Liranın Üzerinde Zorunlu Olacak, Cezası Var"
Bazı bankalar, kredi kartlarında taksitli alışverişi sınırlandırdı. Kredi kartlarına dair yeni güncellemelerin gelmesinin beklendiği bugünlerde yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Ekonomist Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taslak çalışmasını paylaşarak '7000 TL’nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanılacak' iddiasında bulundu.
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Bazı bankalar, alışverişlerde kredi kartlarının taksitli kullanımını kısıtladı.
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Babuşçu'nun iddiasına göre, 7 bin TL ve üzeri ödemelerde, banka veya kredi kartı kullanımı zorunlu olacak. 7 bin TL ve üzeri ödemelerini elden yapanlara ise ceza kesilecek.
Babuşcu, bu olayı bir de örnekle açıklıyor;
"Bu taslaktan önce alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL’nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu"
Babuşçu'nun Taslak metnine de yer verdiği paylaşımı şu şekilde;
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