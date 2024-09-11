Dikkat! Milyonlarca Ev Sahibi ve Kiracı İçin Yeni Dönem Başlıyor: Kirayı Elden Ödeyene Ceza
Dikkat! Milyonlarca Ev Sahibi ve Kiracı İçin Yeni Dönem Başlıyor: Kirayı Elden Ödeyene Ceza
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira bedelinin elden ödenmesinin önüne geçmek için harekete geçti.
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Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7524 sayılı yasa ile getirilen banka üzerinden ödeme zorunluluğuna ilişkin uygulamaya açıklık getirmek üzere bir tebliğ taslağı hazırladı. "Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı"na göre konutu ve işyerini kiraya veren ve kiralayanların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle "tevsik etmeleri" (belgelendirmeleri) zorunlu olacak. Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamında tutuldu.
Tebliğ taslağına göre getirilen zorunluluğa uymayanlara özel usülsüzlük cezası kesilecek. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 20 bin lira; ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 10 bin lira, bunlar dışında kalanlara da 5 bin liradan az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 10'u tutarında özel usülsüzlük cezası kesilecek.
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