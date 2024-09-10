Şakkadanak Kavga Çıktı: Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel Yine Atıştı!

Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel'in '2025’te enflasyonun esamesi bile okunmayacak…' sözleri Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı kızdırdı. Demirtaş, daha önce 'Şakkadanak' polemiği ile karşı karşıya geldiği Batırel için ' Allah akıl versin, fikir versin, vicdan versin…' ifadelerini kullandı.