Şakkadanak Kavga Çıktı: Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel Yine Atıştı!
Şakkadanak Kavga Çıktı: Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel Yine Atıştı!
Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel'in '2025’te enflasyonun esamesi bile okunmayacak…' sözleri Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı kızdırdı. Demirtaş, daha önce 'Şakkadanak' polemiği ile karşı karşıya geldiği Batırel için ' Allah akıl versin, fikir versin, vicdan versin…' ifadelerini kullandı.
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Prof.Dr. Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel, yıllar önce dolar kurunun 3.50 TL'yi görmesini masaya yatırırken bir televizyon programında karşı karşıya gelmişti. Batırel o dönemde dolar kurunun düşürüşmesi için Merkez Bankası rezervlerinin "şakkadak" satılması gerektiğini söylemiş ancak bu sözleri Demirtaş'tan pek de onay almamıştı.
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İkili yıllara meydan okuyan bu tartışmanın ardından bugün bir kez daha karşı karşıya geldi. Necmettin Batırel'in "2025’te enflasyonun esamesi bile okunmayacak. Ülkeye doğrudan yatırım yağacak. Kurlar yerlerde sürünecek" sözleri Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı kızdırdı.
Demirtaş, Batırel'in sözlerini alıntıladığı paylaşımında, "Yine Necmettin Bey, yine abartı… Allah akıl versin, fikir versin, vicdan versin…" ifadelerini kullandı.
Hükümetin son açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yılı için dolar kuru hedefi 43,9 TL, enflasyon hedefi ise yüzde 17,6'ya çıkarılmıştı.
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