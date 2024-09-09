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Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Takibe Alınanlarda Dikkat Çekici Artış Yaşanıyor

Kredi Kartı Borcu Nedeniyle Takibe Alınanlarda Dikkat Çekici Artış Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
09.09.2024 - 16:23

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre, bu yılın ilk 7 ayında bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınanların sayısında yüzde 41'lik bir artış yaşandı.

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CHP Milletvekili Semra Dinçer, "Kredi kartlarına borcu olmayan kimse kalmadı. 2024 yılının ilk 7 ayında yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 1 milyon 63 bin kişiye ulaştı" şeklinde bir açıklama yaptı.

CHP Milletvekili Semra Dinçer, "Kredi kartlarına borcu olmayan kimse kalmadı. 2024 yılının ilk 7 ayında yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 1 milyon 63 bin kişiye ulaştı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Halkın market, sağlık ve temel ihtiyaç giderlerini artık kredi kartlarıyla karşıladığını vurgulayan Dinçer, "Bu da bankaların vatandaş üzerinden milyarlarca lira faiz geliri elde etmesine yol açıyor." dedi.

Halkın market, sağlık ve temel ihtiyaç giderlerini artık kredi kartlarıyla karşıladığını vurgulayan Dinçer, "Bu da bankaların vatandaş üzerinden milyarlarca lira faiz geliri elde etmesine yol açıyor." dedi.

Faiz konusuna dikkat çeken Dinçer, B"DDK verilerine göre bankaların kredilerden sağladığı toplam faiz gelirinin 2 trilyon lirayı geçtiği, bu gelirin 717 milyar liralık bölümünün ise yurttaşlardan alınan faizlerin oluşturduğu belirtilmektedir" dedi.

Faiz konusuna dikkat çeken Dinçer, B"DDK verilerine göre bankaların kredilerden sağladığı toplam faiz gelirinin 2 trilyon lirayı geçtiği, bu gelirin 717 milyar liralık bölümünün ise yurttaşlardan alınan faizlerin oluşturduğu belirtilmektedir" dedi.

Ayrıca artan toplam borca da değinen Dinçer, "2024 yılının ilk 7 ayında bankaların gecikmeye uğrayan ve sorunlu kredi olarak nitelendirilen alacak miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artışla 89 milyar TL’ye ulaştığını görmekteyiz" şeklinde konuştu.

Ayrıca artan toplam borca da değinen Dinçer, "2024 yılının ilk 7 ayında bankaların gecikmeye uğrayan ve sorunlu kredi olarak nitelendirilen alacak miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122 artışla 89 milyar TL’ye ulaştığını görmekteyiz" şeklinde konuştu.

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