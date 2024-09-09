Narin Cinayetinde İlk İtiraf: Amca 200 Bin TL Teklif Etti
Narin Cinayetinde İlk İtiraf: Amca 200 Bin TL Teklif Etti
Narin cinayetinde gözaltı sayısı 24'e yükselmişti. A Haber'deki bir iddiaya göre ilk itiraf gelmişti. İtirafta bir kişi muhtarın çuval içinde Narin'in cansız bedenini kendisine çuval içinde verdiğini söylüyordu. Şimdi ise bu işin para karşılığı yapıldığı iddia edildi.
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Narin'in cansız bedeni günler sonra 19.günde dere yatağında bir çuval içinde bulunmuş ve Türkiye'yi yasa boğmuştu.
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Aile üyeleri dahil 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada ifadelere Sabah Gazetesi ulaştı. Gazetede yer alan habere göre ilk itiraf gözaltına alınan bir zanlıdan geldi.
Gözaltındaki zanlının ilk ifadesi şu şekilde:
Zanlı ifadesinin devamında Salim Güran ile arasında geçen diyaloğu anlatıyor:
Zanlı daha sonra "Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira para veririm dedi. Tabi bu sırada etrafımızda kimse yoktu" dedi. Son olarak "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" itirafında bulundu.
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