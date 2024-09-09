Narin Cinayetinde İlk İtiraf: Amca 200 Bin TL Teklif Etti

'Daha sonra aracın ön koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi bana. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette hareketsiz yatan bir insan olduğunu gördüm. Ben insan olduğunu görünce şaşırdım ve tereddüt ettim'