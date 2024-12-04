Çekme Karavanda Yeni Dönem! Kurallar Değişti: Plaka, Ehliyet, Muayene... Tüm Kurallar Sil Baştan!
Çekme Karavanda Yeni Dönem! Kurallar Değişti: Plaka, Ehliyet, Muayene... Tüm Kurallar Sil Baştan!
Pandemi döneminde popüler olan çekme karavanlarda yeni düzenlemelerle kurallar tamamen değişti. 750 kilogram altındaki çekme karavanlar için plaka ve muayene zorunlulukları getirildi. Karavanları kullanmak için gerekli ehliyet sınıfında da değişiklikler olabilir. Detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻
Kaynak: Habertürk
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Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kanuna göre, 750 kilogram altındaki tüm çekme karavanlar artık tescil edilmek zorunda. Yani artık 750 kilogram altındaki çekme karavanların da plakaları olacak.
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Çekme karavanlarda motokaravan gibi ağırlığa göre işleyen bir sistem mevcuttu. 750 kilogram altındaki hafif römorkları B, C ve D sınıfı ehliyet sahipleri kullanabiliyordu.
Ancak yeni düzenleme ile 750 kilogram ifadesinin kalkması ve tescil zorunluluğu ile birlikte ehliyet sınıfında değişiklik olabilir. Şu anda resmi bir değişiklik olmasa da BE ehliyet sınıfının karavan çekecek her sürücünün sahip olması gerekliliği ortaya çıkabilir.
Yeni yönetmelikle birlikte, 750 kilogram altındaki çekme karavanlar da artık araç muayenesine girecek. Daha önce muayene zorunluluğu olmayan bu karavanlar, O1 sınıfından çıkarak O2 sınıfına girecek ve tıpkı daha ağır karavanlar gibi periyodik muayeneye tabi olacak.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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