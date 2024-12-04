Gaziantep’te Sünnet Skandalı: İki Denemesine Rağmen 4 Aylık Bebeği Sünnet Edemeyen “Doktor” Kaçtı

Gaziantep’te bulunan özel bir sağlık kliniğinde skandal bir olay yaşandı. Doktor olduğu iddia edilen bir kişi, 4 aylık bebeği sünnet etmeyi iki defa denemesine rağmen başaramadı. Ailenin tepki göstermesi üzerine “doktor” olay yerinden kaçtı. Bebeğin penisinde şişme ve morarma meydana gelirken, ailenin şikayeti sonrasında olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.