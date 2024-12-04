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Gaziantep’te Sünnet Skandalı: İki Denemesine Rağmen 4 Aylık Bebeği Sünnet Edemeyen “Doktor” Kaçtı

Gaziantep’te Sünnet Skandalı: İki Denemesine Rağmen 4 Aylık Bebeği Sünnet Edemeyen “Doktor” Kaçtı

Gaziantep
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.12.2024 - 18:50

Gaziantep’te bulunan özel bir sağlık kliniğinde skandal bir olay yaşandı. Doktor olduğu iddia edilen bir kişi, 4 aylık bebeği sünnet etmeyi iki defa denemesine rağmen başaramadı. Ailenin tepki göstermesi üzerine “doktor” olay yerinden kaçtı. Bebeğin penisinde şişme ve morarma meydana gelirken, ailenin şikayeti sonrasında olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Baba Celal Özgenç, 4 aylık oğlunu sünnet ettirmek için Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde bulunan Özel Şifa-Med sağlık kabinine götürdü.

Baba Celal Özgenç, 4 aylık oğlunu sünnet ettirmek için Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde bulunan Özel Şifa-Med sağlık kabinine götürdü.

Doktor olduğu iddia edilen kişi, iğne yapması ve penise kesik atmasına rağmen sünnet gerçekleşmedi. “Doktor”, ertesi gün tekrar getirilen bebeği iğne yapmasına ve denemesine rağmen yine sünnet edemedi. Şahsın olay sonrası bebeğin penisinde morarma olması, yoğun ağlama krizi ve ailenin tepkisi üzerine sünnet yapamayacağını söyleyerek kaçtığı ileri sürüldü.

Doktor olduğu iddia edilen kişi, iğne yapması ve penise kesik atmasına rağmen sünnet gerçekleşmedi. “Doktor”, ertesi gün tekrar getirilen bebeği iğne yapmasına ve denemesine rağmen yine sünnet edemedi. Şahsın olay sonrası bebeğin penisinde morarma olması, yoğun ağlama krizi ve ailenin tepkisi üzerine sünnet yapamayacağını söyleyerek kaçtığı ileri sürüldü.

Yaşadıklarını anlatan baba Celal Özgenç, "Eşim en küçük oğlumu sünnet yaptırmak için bir özel polikliniğe götürdü. Doktor oğluma 2-3 tane iğne yapmış ve penise kesik atıp denemesine rağmen sünneti yapamamış. Daha sonra eşime bu çocuğu yarın getirin demiş. Ben de dün eşimle birlikte gittim. Doktor sünnet işlemine başladı, yine iğne yapmaya çalıştı. Ben de 'İğne yapmayın, oğlum yine morarmaya başladı. Çocuk çok kötü oldu' dedim. Doktor da bize, ‘Ben bunu yapamayacağım, 4-5 ay sonra geri getirin' dedi. Biz de bu adamın doktor olduğundan şüphe ettik. Doktor olduğunu iddia eden şahıs kaçar vaziyette klinikten çıkıp gitti, ben de fotoğrafını çektim" dedi.

Yaşadıklarını anlatan baba Celal Özgenç, "Eşim en küçük oğlumu sünnet yaptırmak için bir özel polikliniğe götürdü. Doktor oğluma 2-3 tane iğne yapmış ve penise kesik atıp denemesine rağmen sünneti yapamamış. Daha sonra eşime bu çocuğu yarın getirin demiş. Ben de dün eşimle birlikte gittim. Doktor sünnet işlemine başladı, yine iğne yapmaya çalıştı. Ben de 'İğne yapmayın, oğlum yine morarmaya başladı. Çocuk çok kötü oldu' dedim. Doktor da bize, ‘Ben bunu yapamayacağım, 4-5 ay sonra geri getirin' dedi. Biz de bu adamın doktor olduğundan şüphe ettik. Doktor olduğunu iddia eden şahıs kaçar vaziyette klinikten çıkıp gitti, ben de fotoğrafını çektim" dedi.

Aynı şahıstan başka vatandaşların da şikayetçi olduğunu iddia eden Özgenç, "Bizden önce yaptığı aileler de bu doktordan şikayetçi olmuş. Ben bu doktorun gerçek doktor olup olmadığının araştırılmasını istiyorum. Başka ailelerin de canının yanmasını istemiyorum. Bu olay daha da kötü sonuçlanabilirdi. Ben yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

Aynı şahıstan başka vatandaşların da şikayetçi olduğunu iddia eden Özgenç, "Bizden önce yaptığı aileler de bu doktordan şikayetçi olmuş. Ben bu doktorun gerçek doktor olup olmadığının araştırılmasını istiyorum. Başka ailelerin de canının yanmasını istemiyorum. Bu olay daha da kötü sonuçlanabilirdi. Ben yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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