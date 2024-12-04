TSK’dan İhracı İstenen Teğmenlerle İlgili Yeni Gelişme: "Olumsuz Kanaat" İstendi İddiası

“Sicilleri temiz. Bu haldeyken YDK ayırma işlemi yapamaz. Sicilleri ‘olumsuz’ yazmak için geri gönderdiler. Olayların ardından Tabur Komutanı, 58. Tugay'a gönderilmişti. Yerine gelen amir 3 ayı dolduramadığı için sicil yazamaz. Ancak şu an onun üstünde de yazması yönünde baskı kuruluyor. Siviller askeriyeye girdi ve resmen yönlendiriyor.”