TSK’dan İhracı İstenen Teğmenlerle İlgili Yeni Gelişme: "Olumsuz Kanaat" İstendi İddiası
TSK’dan İhracı İstenen Teğmenlerle İlgili Yeni Gelişme: "Olumsuz Kanaat" İstendi İddiası
Kara Harp Okulu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde kılıçlarını çatarak yemin eden 5 teğmen, ihraç isteğiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. TSK’dan ihracı istenen teğmenler arasında, dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu da yer alıyordu. Yüksek Disiplin Kurulu’nun, teğmenlerin dosyasını görüşmeyerek yeniden sınıf okullarına gönderdiği iddia edildi. Teğmenlerin TSK’dan ihraç edilebilmesi için, sıralı amirlerinin “olumsuz kanaat” vermesi gerekiyormuş.
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Geçtiğimiz yaz düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler, kılıçlarını çatarak yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diye tempo tutmuştu.
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Milli Savunma Bakanlığ ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenlerin, disiplinsizlik sebebiyle ihracının istendiğini belirtmişti.
TELE 1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, ihracı istenen teğmenlerle ilgili Yüksek Disiplin Kurulu, soruşturma dosyasını yeniden sınıf okullarına gönderdi. Teğmenlerin Tabur Komutanı Binbaşı S.İ., olumsuz kanaat vermemiş ve görevden alınmıştı.
Teğmenlerin ihraç edilebilmesi için sıralı amirlerinin olumsuz kanaat vermesi gerekirken görevden alınan komutanların yerine gelen isimler 3 ayı doldurmadığı için sicil veremiyor.
Konuyla ilgili T24'de açıklamalarda bulunan teğmenlerin avukatı Serdar Öztürk, dosyanın sicil değişikliği amacıyla gönderildiğini belirterek şunları söyledi:
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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