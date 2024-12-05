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Michel Barnier Kimdir? Fransa Başbakanı Michel Barnier Neden İstifa Etti?

Michel Barnier Kimdir? Fransa Başbakanı Michel Barnier Neden İstifa Etti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 17:38

Michel Barnier, 73 yaşında Fransa’nın en yaşlı başbakanı olarak göreve getirilmişti. 2024'ün Eylül ayında göreve gelen isim, hükümetin düşmesiyle istifa etti. Barnier, Avrupa Birliği’nin (AB) eski Brexit müzakerecisi olarak görev almıştı. Bugüne kadar Fransa siyasetinde farklı görevler alan isim, siyasetin önde gelen isimlerinden biri olmuştu.

Peki Barnier kimdir, neden istifa etti?

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Michel Barnier Kimdir?

Michel Barnier Kimdir?

Michel Barnier, Fransa’nın deneyimli siyasetçilerinden biri olarak ön plana çıkmış bir isimdir. Aralık ayına kadar Fransa hükümetinin başbakanı olarak görev almıştır.

9 Ocak 1951’de Grenoble yakınlarındaki La Tronche’da doğan isim, siyasetle de genç yaşta tanıştı. 

27 yaşında milletvekili olan Barnier, daha sonra pek çok göreve getirildi.

Michel Barnier Siyasi Hayatı

Michel Barnier Siyasi Hayatı

Barnier, 1993-1995 yılları arasında çevre bakanlığı, 1995-1997 arasında Avrupa bakanlığı, 2004-2005 arasında dışişleri bakanlığı ve 2007-2009 arasında tarım bakanlığı yaptı.

Daha sonra Avrupa siyasetinde de önemli roller alan Barnier, AB’nin Brexit baş müzakereciliği göreviyle dünya çapında tanındı.

2021’de Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmak isteyen isim, destek görmedi. 

2024 yılında başbakanlığa getirilen Barnier, ülkenin modern siyasi tarihindeki en yaşlı başbakanı oldu.

Michel Barnier Neden İstifa Etti?

Michel Barnier Neden İstifa Etti?

Fransa'da merkez sağ azınlık hükümetinin çökmesiyle başbakanın da görevinden istifa etmesi bekleniyordu. 

Michel Barnier 5 Aralık 2024 tarihinde başbakanlık görevinden istifa etti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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