Michel Barnier Kimdir? Fransa Başbakanı Michel Barnier Neden İstifa Etti?
Michel Barnier Kimdir? Fransa Başbakanı Michel Barnier Neden İstifa Etti?
Michel Barnier, 73 yaşında Fransa’nın en yaşlı başbakanı olarak göreve getirilmişti. 2024'ün Eylül ayında göreve gelen isim, hükümetin düşmesiyle istifa etti. Barnier, Avrupa Birliği’nin (AB) eski Brexit müzakerecisi olarak görev almıştı. Bugüne kadar Fransa siyasetinde farklı görevler alan isim, siyasetin önde gelen isimlerinden biri olmuştu.
Peki Barnier kimdir, neden istifa etti?
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Michel Barnier Kimdir?
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Michel Barnier Siyasi Hayatı
Michel Barnier Neden İstifa Etti?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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