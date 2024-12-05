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Ekrem İmamoğlu ve Rasim Ozan Kütahyalı Davası: Tazminat Kararı Çıktı

Ekrem İmamoğlu ve Rasim Ozan Kütahyalı Davası: Tazminat Kararı Çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.12.2024 - 17:43

Rasim Ozan Kütahyalı’ya, katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sözleri sonrasında dava açılmıştı. İmamoğlu için “Her türlü şerefsizliği yapıyorsun” diyen Rasim Ozan Kütahyalı 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

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Rasim Ozan Kütahyalı, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma" ifadelerini kullanmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma" ifadelerini kullanmıştı.

Oda TV’de yer alan habere göre; İmamoğlu’nun şikayeti sonrasında başlayan dava sonuçlandı.

Oda TV’de yer alan habere göre; İmamoğlu’nun şikayeti sonrasında başlayan dava sonuçlandı.

Kaynak

Rasim Ozan Kütahyalı'ya Ekrem İmamoğlu'na "hakaretten" ve CHP'li delegelere rüşvet verdiğine yönelik yalanları nedeniyle 60 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Rasim Ozan Kütahyalı'ya Ekrem İmamoğlu'na "hakaretten" ve CHP'li delegelere rüşvet verdiğine yönelik yalanları nedeniyle 60 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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