Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: Sivas'ta Termal Su Kenarında Isınmaya Çalışan Kedi Öldü!

'Kedi bize geldiğinde çok hastaydı. Kusuyor ve ishal durumdaydı.

Sizlerin yönlendirmesiyle veterinere bildirdik ve müdahale edildi, ancak ne yazık ki olumlu bir sonuç alamadık.

Biz, bir insanlık görevi olarak bu cana sahip çıkmak ve ona yardım etmek istedik.

Ancak, bazı insanların tepkileri sanki kediyi biz öldürmüşüz gibi hissettiriyor, bu da bizi derinden üzüyor.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻