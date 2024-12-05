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Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: Sivas'ta Termal Su Kenarında Isınmaya Çalışan Kedi Öldü!

Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: Sivas'ta Termal Su Kenarında Isınmaya Çalışan Kedi Öldü!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
05.12.2024 - 16:44

Sivas'ta dondurucu soğuğa karşı termal su kenarında ısınmaya çalışan bir kedinin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, tüm müdahalelere rağmen kedinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

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Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale'de yoğun kar yağışı sonrası termal su kenarında ısınmaya çalışan kedinin görüntüleri gündem olmuştu.

Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale'de yoğun kar yağışı sonrası termal su kenarında ısınmaya çalışan kedinin görüntüleri gündem olmuştu.

Görüntülerde yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında kedinin ısınmaya çalıştığı görülüyordu 👇🏻

Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, veterinere götürülen kedinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇🏻

Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, veterinere götürülen kedinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇🏻

'Kediye veterinerimiz gerekli testleri yaptı ve Parvoviral enteritis testi pozitif çıktı. 

Bu hastalık veteriner hekimden öğrendiğimiz kadarıyla yüksek ölüm oranına sahip halk arasında kedi vebası denilen hastalık. 

Maalesef uzun uğraşlara ve tedaviye rağmen kaybettik çok üzgünüz. Yavrumuz artık melek oldu.'

Muhtar Baş ayrıca kediye geç müdahale edildiği yönünde sosyal medyadaki eleştirilere de yanıt verdi ve şunları söyledi: 👇🏻

Muhtar Baş ayrıca kediye geç müdahale edildiği yönünde sosyal medyadaki eleştirilere de yanıt verdi ve şunları söyledi: 👇🏻

'Kedi bize geldiğinde çok hastaydı. Kusuyor ve ishal durumdaydı. 

Sizlerin yönlendirmesiyle veterinere bildirdik ve müdahale edildi, ancak ne yazık ki olumlu bir sonuç alamadık. 

Biz, bir insanlık görevi olarak bu cana sahip çıkmak ve ona yardım etmek istedik. 

Ancak, bazı insanların tepkileri sanki kediyi biz öldürmüşüz gibi hissettiriyor, bu da bizi derinden üzüyor.'  

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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