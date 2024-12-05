Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: Sivas'ta Termal Su Kenarında Isınmaya Çalışan Kedi Öldü!
Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: Sivas'ta Termal Su Kenarında Isınmaya Çalışan Kedi Öldü!
Sivas'ta dondurucu soğuğa karşı termal su kenarında ısınmaya çalışan bir kedinin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, tüm müdahalelere rağmen kedinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale'de yoğun kar yağışı sonrası termal su kenarında ısınmaya çalışan kedinin görüntüleri gündem olmuştu.
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Görüntülerde yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında kedinin ısınmaya çalıştığı görülüyordu 👇🏻
Mevlana Mahallesi Muhtarı Burak Zakir Baş, veterinere götürülen kedinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇🏻
Muhtar Baş ayrıca kediye geç müdahale edildiği yönünde sosyal medyadaki eleştirilere de yanıt verdi ve şunları söyledi: 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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