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Bolu'da Alınan Karar İstanbul'a da Örnek Oldu: Büyükçekmece'de Çevreyi Kirletene 2.950 TL Ceza Kesilecek

Bolu'da Alınan Karar İstanbul'a da Örnek Oldu: Büyükçekmece'de Çevreyi Kirletene 2.950 TL Ceza Kesilecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2024 - 16:03 Son Güncelleme: 05.12.2024 - 16:06

Bolu Belediyesi’nin aldığı 'çevreyi kirletene para cezası' uygulaması sonrasında şehir bir anda temizlikte öncü hale gelmişti. Bolu’da başlayan bu uygulama artık İstanbul’da da olacak. 

Büyükçekmece Belediye Meclisi, sigara izmariti, kabuklu yemiş, çöp gibi çevreyi kirleten maddeleri çöp kutuları yerine yere atanlardan 2.950 TL para cezası uygulanmasını oybirliğiyle kabul etti.

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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde tarihi bir karara imza atıldı. Son yıllarda özellikle kordonboyu, sahiller, göl çevresi ve yeşil alanlarda gözlenen çevre kirliliğine “dur” demek için harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi, çevreyi kirletenlere para cezası uygulayacak.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde tarihi bir karara imza atıldı. Son yıllarda özellikle kordonboyu, sahiller, göl çevresi ve yeşil alanlarda gözlenen çevre kirliliğine “dur” demek için harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi, çevreyi kirletenlere para cezası uygulayacak.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında Başkanlık makamı teklifi olarak gündeme alınan “Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu gibi maddeleri atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanması” şeklindeki gündem maddesi Hukuk ve Tarife Komisyonlarının hazırladıkları rapor doğrultusunda oybirliğiyle kabul edildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında Başkanlık makamı teklifi olarak gündeme alınan “Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu gibi maddeleri atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanması” şeklindeki gündem maddesi Hukuk ve Tarife Komisyonlarının hazırladıkları rapor doğrultusunda oybirliğiyle kabul edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir adım atıldığı belirtti. Başkan Akgün, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ilçede yere çöp atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacağını belirterek şöyle açıklama yaptı:

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir adım atıldığı belirtti. Başkan Akgün, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ilçede yere çöp atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacağını belirterek şöyle açıklama yaptı:

“Büyükçekmece'de sigara izmaritlerini, çöplerini, kabuklu yemişlerin kabuklarını yere atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacaktır. Büyükçekmece halkı, bugüne kadar Kordonboyu'nda iyi bir alışkanlık edindi. Büyükçekmeceli vatandaşlarımız, buna azami hassasiyet gösteriyor. Bizim şehrimizin kirlendiği, çöplerin bolca yere atıldığı günler Mayıs başından Ekim sonuna kadar özellikle cuma akşamdan başlayıp pazartesi sabahına kadar olan dönem içerisinde şehrimizde müthiş bir kirlenme oluyor. Bunu da sivil zabıtalarımızla, zabıta ekiplerimizle tereddütsüz uygulayacağımızı da buradan belirtmek isterim.''

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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