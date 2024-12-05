İsviçre Bankasının Servet Raporundan Dikkat Çeken Türkiye Ayrıntısı: Tüm Ülkeleri Geride Bıraktık!
İsviçre Bankasının Servet Raporundan Dikkat Çeken Türkiye Ayrıntısı: Tüm Ülkeleri Geride Bıraktık!
İsviçre bankası UBS Group, servet raporunu yayımladı. Raporda ülkelere dair bireysel ve kurumsal zenginlik verileri yer aldı.
Zürih merkezli bankanın servet araştırmasında Türkiye ayrıntısı oldukça dikkat çekti. Ekonomim’den Özder Şeyde Uyanık’ın haberine göre Türkiye’de 2008-2023 yılları arasında zenginler servetine servet kattı.
Özellikle 2022-2023 yılları arasında yetişkin başına düşen servetin yüzde 157,78 olması ‘inanılmaz büyüme’ olarak nitelendirildi. Bu oranla Türkiye diğer tüm ülkeleri geride bıraktı.
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İsviçre bankası servet raporunu yayımladı. Raporda Türkiye’de bireylerin ve kurumların ekonomik büyümesine dair veriler de yer aldı.
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Ekonomim’den Özder Şeyde Uyanık’ın haberine göre son 15 yılda Türkiye’de kişisel servetler yüzde 1708 oranında arttı.
2022-2023 yılları arasında yetişkin başına düşen servetin yüzde 157,78 olması ‘inanılmaz’ olarak tanımlandı. Bu veriyle birlikte tüm ülkeler geride kaldı.
Öte yandan ülkede dolar milyarderi sayısının gelecek 5 yılda yüzde 43 artacağı öngörülüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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