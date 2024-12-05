Cumhurbaşkanı Erdoğan MTV'de İndirim Yetkisini Kullanacak mı?

Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. Bu oranla birlikte harç ve vergilerde de 2025 itibarıyla yükseliş meydana gelecek. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yüzde 80 indirim yetkisi bulunuyor. Erdoğan, 2023 yılı için bu indirim yetkisini kullanmıştı. 2023 yılında yüzde 122,9 olarak belirlenen yeniden değerleme oranını MTV için yüzde 61,5'e indirmişti.

2024'te indirim yetkisini kullanmayan Erdoğan'ın bu yetkisini kullanıp kullanmayacağına dair yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Kaynak: NTV