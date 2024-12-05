Cumhurbaşkanı Erdoğan MTV'de İndirim Yetkisini Kullanacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan MTV'de İndirim Yetkisini Kullanacak mı?
Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. Bu oranla birlikte harç ve vergilerde de 2025 itibarıyla yükseliş meydana gelecek. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yüzde 80 indirim yetkisi bulunuyor. Erdoğan, 2023 yılı için bu indirim yetkisini kullanmıştı. 2023 yılında yüzde 122,9 olarak belirlenen yeniden değerleme oranını MTV için yüzde 61,5'e indirmişti.
2024'te indirim yetkisini kullanmayan Erdoğan'ın bu yetkisini kullanıp kullanmayacağına dair yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.
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‘Yeniden değerleme oranı’nın (YDO) yüzde 43,93 olarak belirlenmesiyle birlikte harç, vergi ve cezalara da aynı oranda zam gelecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla bu kalemlerde artışa gidilecek.
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YDO’nun etkilediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 80’e varan indirim yetkisi bulunuyor.
Aralık ayının sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim yetkisini kullanabilir. Şimdilerde ise Erdoğan’ın bu yetkiyi kullanıp kullanmayacağı merak ediliyor.
“Bir değerlendirme yapılacaktır.”
Erdoğan, indirim yetkisini kullanmazsa en düşük MTV 347 TL’den 499,44 TL’ye yükselecek. En yüksek MTV ise 230 bin 698 lira olacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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