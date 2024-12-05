Ehliyet Almak İsteyenlere “Bu Tarihi Sakın Kaçırmayın” Uyarısı! 2025’te Yüzde 40 Zam Geliyor
Ehliyet Almak İsteyenlere “Bu Tarihi Sakın Kaçırmayın” Uyarısı! 2025’te Yüzde 40 Zam Geliyor
Yeni yıl itibarıyla zam gelecek kalemlerden birisi de sürücü kursları olacak. 1 Ocak 2025 yılı itibarıyla ehliyet almak isteyen sürücü adayları zamlı fiyattan kayıt yaptıracak. Sektör temsilcileri zam öncesi vatandaşlara uyarıda bulundu.
Sadece kurs fiyatları değil harç ücretleri de yaklaşık yüzde 44 oranında zamlanacak. B sınıfı ehliyet için şu an 15 bin TL ödenirken bu ücret 2025 itibarıyla 20 bin lirayı bulacak.
Yeni kayıt dönemi 10 Aralık’ta başlayacak. Bu tarihten itibaren 2025 tarifesine göre zamlı harç bedeli ödenecek. Kurs ücretleri de 1 Ocak 2025'ten itibaren yükselecek.
Kaynak: İHA
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Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarını 2025 yılında zamlı fiyatlar bekliyor.
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Sadece kurslara değil, harç ücretlerine de zam geliyor.
Aralık ayında kayıt yaptıranlar zamlı harç ücreti ödeyecek.
Yeni kayıt döneminin 10 Aralık’ta başlayacağını söyleyen Guda, bu tarihten itibaren zamlı harç fiyatının geçerli olduğunu söyledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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