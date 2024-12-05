Ehliyet Almak İsteyenlere “Bu Tarihi Sakın Kaçırmayın” Uyarısı! 2025’te Yüzde 40 Zam Geliyor

Yeni yıl itibarıyla zam gelecek kalemlerden birisi de sürücü kursları olacak. 1 Ocak 2025 yılı itibarıyla ehliyet almak isteyen sürücü adayları zamlı fiyattan kayıt yaptıracak. Sektör temsilcileri zam öncesi vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sadece kurs fiyatları değil harç ücretleri de yaklaşık yüzde 44 oranında zamlanacak. B sınıfı ehliyet için şu an 15 bin TL ödenirken bu ücret 2025 itibarıyla 20 bin lirayı bulacak.

Yeni kayıt dönemi 10 Aralık’ta başlayacak. Bu tarihten itibaren 2025 tarifesine göre zamlı harç bedeli ödenecek. Kurs ücretleri de 1 Ocak 2025'ten itibaren yükselecek.

Kaynak: İHA