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Ehliyet Almak İsteyenlere “Bu Tarihi Sakın Kaçırmayın” Uyarısı! 2025’te Yüzde 40 Zam Geliyor

Ehliyet Almak İsteyenlere “Bu Tarihi Sakın Kaçırmayın” Uyarısı! 2025’te Yüzde 40 Zam Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2024 - 12:59

Yeni yıl itibarıyla zam gelecek kalemlerden birisi de sürücü kursları olacak. 1 Ocak 2025 yılı itibarıyla ehliyet almak isteyen sürücü adayları zamlı fiyattan kayıt yaptıracak. Sektör temsilcileri zam öncesi vatandaşlara uyarıda bulundu. 

Sadece kurs fiyatları değil harç ücretleri de yaklaşık yüzde 44 oranında zamlanacak. B sınıfı ehliyet için şu an 15 bin TL ödenirken bu ücret 2025 itibarıyla 20 bin lirayı bulacak.

Yeni kayıt dönemi 10 Aralık’ta başlayacak. Bu tarihten itibaren 2025 tarifesine göre zamlı harç bedeli ödenecek. Kurs ücretleri de 1 Ocak 2025'ten itibaren yükselecek.

Kaynak: İHA

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Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarını 2025 yılında zamlı fiyatlar bekliyor.

Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarını 2025 yılında zamlı fiyatlar bekliyor.

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, vatandaşlara zam öncesi önemli hatırlatmalar ve uyarılar yaptı. 

Guda, 2025 itibarıyla sürücü kursu ücretlerinde yüzde 40 zam beklendiğini ifade etti. B sınıfı ehliyet için 2024 yılında ödenen ücret 15 bin TL. Ancak Guda bu ücretin 20 bin liraya ulaşacağını söylüyor.

Sadece kurslara değil, harç ücretlerine de zam geliyor.

Sadece kurslara değil, harç ücretlerine de zam geliyor.

“Sadece kurs ücretleri değil, harç fiyatları da ciddi oranda artacak. 2025’te ehliyet almak isteyenler, 2024’e göre yüzde 44 daha fazla harç ücreti ödeyecekler.”

Aralık ayında kayıt yaptıranlar zamlı harç ücreti ödeyecek.

Aralık ayında kayıt yaptıranlar zamlı harç ücreti ödeyecek.

“2025 zamlarından etkilenmeden kayıt yaptırın” gibi uyarıların vatandaşı aldattığını belirten Guda, Aralık 2024’te ehliyet kursuna yaptıranların sınavının Ocak 2025’te yapılacağını ve bu nedenle zamlı harç ödemesi yapacaklarını belirtti. 

Ancak herhangi bir ehliyet kursuna Aralık ayı içinde kaydolan vatandaşların zamsız fiyatlardan yararlanabileceğini belirtti. Kurs ücretlerinde zam 1 Ocak 2025 itibarıyla gelecek.

Yeni kayıt döneminin 10 Aralık’ta başlayacağını söyleyen Guda, bu tarihten itibaren zamlı harç fiyatının geçerli olduğunu söyledi.

Yeni kayıt döneminin 10 Aralık’ta başlayacağını söyleyen Guda, bu tarihten itibaren zamlı harç fiyatının geçerli olduğunu söyledi.

'1 Ocak’tan sonra B sınıfı ehliyet kurs ücreti 20 bin TL olacak. Diğer ehliyet sınıflarında da benzer şekilde yüzde 40’lık bir zam bekleniyor. Vatandaşlarımız bu tarihler arasında kararlarını vermeli.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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