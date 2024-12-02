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İstanbul Boğazı’nın Satışa Çıkarılan Tarihi 60 Yalısı İçin Arap Milyarderler Sıraya Girdi

İstanbul Boğazı’nın Satışa Çıkarılan Tarihi 60 Yalısı İçin Arap Milyarderler Sıraya Girdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.12.2024 - 14:32

İstanbul Boğazı’nın tarihi 60 yalısı satışa çıkarıldı. Yalılar için istenen fiyat 40 milyon TL ve 6 milyar TL arasında değişiyor. Aralarında 64 odalı 1880’de inşa edilen ve II. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Burhaneddin için alınan yalı da bulunuyor. 

Dünya gazetesinden Hamide Gül'ün haberine göre tarihi yalının taliplileri ise Arap milyarderler ve holdingler oldu. Yalıların satışa çıkmasının nedeni ise ‘mirasçılar arasındaki veraset sorunları’ olarak açıklanırken bir diğer nedeni 'Boğaz tarifi gürültüsü' sayıldı.

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Megakentte 100’ün üzerinde yalı satışa çıkarıldı. Bu yalıların 60’ı Boğaz’da bulunuyor. Satışa çıkarılan yalılar arasında tarihi yapılar da bulunuyor.

Megakentte 100’ün üzerinde yalı satışa çıkarıldı. Bu yalıların 60’ı Boğaz’da bulunuyor. Satışa çıkarılan yalılar arasında tarihi yapılar da bulunuyor.

Tarihi yalılar arasında Kanlıca’daki Yağcı Şefik Bey Yalısı, Ortaköy’deki Bur­haneddin Efendi Yalısı da bu­lunuyor.

Satışa çıkarılma nedenlerinden biri de boğaz trafiğinin gürültüsü.

Satışa çıkarılma nedenlerinden biri de boğaz trafiğinin gürültüsü.

Dünya gazetesinden Hamide Gül’ün haberine göre 124 yıllık yalılar da satışta. Satışa çıkarılmalarının nedeni olarak ise Eva Gayrimenkul Değer­leme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı Keskin şunları sıraladı:

“Bu tür yapılar oldukça yüksek ba­kım maliyetlerine sahip. Eski ve hassas yapılar, sürekli resto­rasyon ve onarım gerektirir, bu da maliyetli bir süreç. Yüksek emlak vergileri mülk sahipleri için büyük zorluk.  Bununla birlikte özellikle yalı sahiplerinin bo­ğaz trafiğinin neden olduğu gü­rültü yüzünden de satışların ol­duğunu duyuyoruz.”

Kaynak

Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’in zengin aileleri talip.

Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’in zengin aileleri talip.

Keskin, tarihi yalılara Körfez ülkelerinin milyarderlerinin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Yerli ve yabancı yatırımcılar, holding sahipleri de yalılar için sıraya girenler arasında.

II. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Burhaneddin için alınan yalı da satılık.

II. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Burhaneddin için alınan yalı da satılık.

64 odalı yalı 1880’de inşa edildi. Şehzade Burhaneddin yalısı için 100 milyon euro isteniyor. 

Beykoz Kanlıca’da bulunan Yağcı Şefik Bey Yalısı için 280 milyon lira isteniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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