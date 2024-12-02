İstanbul Boğazı’nın Satışa Çıkarılan Tarihi 60 Yalısı İçin Arap Milyarderler Sıraya Girdi
İstanbul Boğazı’nın Satışa Çıkarılan Tarihi 60 Yalısı İçin Arap Milyarderler Sıraya Girdi
İstanbul Boğazı’nın tarihi 60 yalısı satışa çıkarıldı. Yalılar için istenen fiyat 40 milyon TL ve 6 milyar TL arasında değişiyor. Aralarında 64 odalı 1880’de inşa edilen ve II. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Burhaneddin için alınan yalı da bulunuyor.
Dünya gazetesinden Hamide Gül'ün haberine göre tarihi yalının taliplileri ise Arap milyarderler ve holdingler oldu. Yalıların satışa çıkmasının nedeni ise ‘mirasçılar arasındaki veraset sorunları’ olarak açıklanırken bir diğer nedeni 'Boğaz tarifi gürültüsü' sayıldı.
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Megakentte 100’ün üzerinde yalı satışa çıkarıldı. Bu yalıların 60’ı Boğaz’da bulunuyor. Satışa çıkarılan yalılar arasında tarihi yapılar da bulunuyor.
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Satışa çıkarılma nedenlerinden biri de boğaz trafiğinin gürültüsü.
Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’in zengin aileleri talip.
II. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Burhaneddin için alınan yalı da satılık.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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