İstanbul Boğazı’nın Satışa Çıkarılan Tarihi 60 Yalısı İçin Arap Milyarderler Sıraya Girdi

İstanbul Boğazı’nın tarihi 60 yalısı satışa çıkarıldı. Yalılar için istenen fiyat 40 milyon TL ve 6 milyar TL arasında değişiyor. Aralarında 64 odalı 1880’de inşa edilen ve II. Abdülhamid’in oğlu Şehzade Burhaneddin için alınan yalı da bulunuyor.

Dünya gazetesinden Hamide Gül'ün haberine göre tarihi yalının taliplileri ise Arap milyarderler ve holdingler oldu. Yalıların satışa çıkmasının nedeni ise ‘mirasçılar arasındaki veraset sorunları’ olarak açıklanırken bir diğer nedeni 'Boğaz tarifi gürültüsü' sayıldı.

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