Damacana Suya Yüzde 100 Zam Gelmesinin Nedeni Ortaya Çıktı
Damacana Suya Yüzde 100 Zam Gelmesinin Nedeni Ortaya Çıktı
Damacana su da fahiş zamlardan nasibini aldı, bir yılda yüzde 100 zam geldi. Bir damacana suyun fiyatı yaklaşık 145 TL oldu. Sektör temsilcileri de artan bu fiyatlardan şikayetçi.
İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, fiyat artışlarının pazarın önemli bölümünün yabancıların elinde olması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.
Akkaya, “Onlar ne isterse o oluyor. 22 su firması yabancıların. Pazarın önemli bölümünü ellerinde tutuyorlar” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Damacana su fiyatları 145 liraya yaklaştı. Bir senede yüzde 100 fiyat artışlarının yaşandığı damacana su da cep yakan ürünler arasına girdi.
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"Pazar yabancıların elinde."
"Akaryakıt fiyatları bu kadar artmadı.”
"Yüzde 100'e yakın fiyat artışı hiçbir gerekçeyle anlatılamaz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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