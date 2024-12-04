Damacana Suya Yüzde 100 Zam Gelmesinin Nedeni Ortaya Çıktı

Damacana su da fahiş zamlardan nasibini aldı, bir yılda yüzde 100 zam geldi. Bir damacana suyun fiyatı yaklaşık 145 TL oldu. Sektör temsilcileri de artan bu fiyatlardan şikayetçi.

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, fiyat artışlarının pazarın önemli bölümünün yabancıların elinde olması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Akkaya, “Onlar ne isterse o oluyor. 22 su firması yabancıların. Pazarın önemli bölümünü ellerinde tutuyorlar” diye konuştu.

Kaynak: İHA