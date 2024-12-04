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Damacana Suya Yüzde 100 Zam Gelmesinin Nedeni Ortaya Çıktı

Damacana Suya Yüzde 100 Zam Gelmesinin Nedeni Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2024 - 14:33

Damacana su da fahiş zamlardan nasibini aldı, bir yılda yüzde 100 zam geldi. Bir damacana suyun fiyatı yaklaşık 145 TL oldu. Sektör temsilcileri de artan bu fiyatlardan şikayetçi.

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, fiyat artışlarının pazarın önemli bölümünün yabancıların elinde olması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Akkaya, “Onlar ne isterse o oluyor. 22 su firması yabancıların. Pazarın önemli bölümünü ellerinde tutuyorlar” diye konuştu. 

Kaynak: İHA

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Damacana su fiyatları 145 liraya yaklaştı. Bir senede yüzde 100 fiyat artışlarının yaşandığı damacana su da cep yakan ürünler arasına girdi.

Damacana su fiyatları 145 liraya yaklaştı. Bir senede yüzde 100 fiyat artışlarının yaşandığı damacana su da cep yakan ürünler arasına girdi.

"Pazar yabancıların elinde."

"Pazar yabancıların elinde."

Fiyat artışlarının en önemli nedeni ise pazarın önemli bölümünün yabancıların elinde olması. İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, 'İstanbul'a il dışından gelen suların önemli bölümü, yüzde 65'i yabancı firmalara ait. Onlar da tarifelere uymuyorlar. Bir anlamda yabancılar tarifeyi belirlemiş oluyorlar. Onlar ne isterse o oluyor. 22 su firması yabancıların. Pazarın önemli bölümünü ellerinde tutuyorlar” dedi.

"Akaryakıt fiyatları bu kadar artmadı.”

"Akaryakıt fiyatları bu kadar artmadı.”

Akkaya, damacana su fiyatlarını akaryakıta benzetti.  

“Nakliye fiyatlarını gerekçe gösteriyorlar Geçen yıldan bu yana akaryakıt bu kadar artmadı” diyen Akkaya, dönüşümlü damacanın 90 lira, dönüşümsüz damacanın ise 95 liradan satılması gerektiğini söyledi.

"Yüzde 100'e yakın fiyat artışı hiçbir gerekçeyle anlatılamaz."

"Yüzde 100'e yakın fiyat artışı hiçbir gerekçeyle anlatılamaz."

Fiyatların ‘sudan sebeplerle’ arttığını dile getiren Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu  “Ticaret odasına kayıtlı firmalar fiyatı yükseltince belediyenin suları bile arttı. Yüzde 100'e yakın fiyat artışı hiçbir gerekçeyle anlatılamaz. Litresi 7,5 lirayı geçti, böyle bir şey olabilir mi?” sözleriyle tepki gösterdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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