Kahveseverleri Kahredecek Haber: Art Arda Zam Bekleniyor

Kahveseverleri kahredecek haber dış politika ve dünya ekonomisinden geldi. ABD’de faaliyet gösteren emtia borsasında kahvenin libre fiyatı tarihi rekorunu kırdı. 3,2615 doları bulan fiyatla yılın başından bu yana yüzde 70 üzerinde artış gerçeklemiş oldu.

Öte yandan kahve çekirdeklerinin vatanı Brezilya’da kuraklığın devam etmesi ve Kızıldeniz’de yaşanan gerilimin Asya’dan Avrupa’ya kahve sevkiyatını yavaşlatması fiyatların artmasına neden olan sebepler olarak sıralandı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, 'Kahve fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlamalar bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.' diyerek kahvede zam furyasının artacağını ifade etti.

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