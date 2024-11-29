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Kahveseverleri Kahredecek Haber: Art Arda Zam Bekleniyor

Kahveseverleri Kahredecek Haber: Art Arda Zam Bekleniyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.11.2024 - 18:59

Kahveseverleri kahredecek haber dış politika ve dünya ekonomisinden geldi. ABD’de faaliyet gösteren emtia borsasında kahvenin libre fiyatı tarihi rekorunu kırdı. 3,2615 doları bulan fiyatla yılın başından bu yana yüzde 70 üzerinde artış gerçeklemiş oldu. 

Öte yandan kahve çekirdeklerinin vatanı Brezilya’da kuraklığın devam etmesi ve Kızıldeniz’de yaşanan gerilimin Asya’dan Avrupa’ya kahve sevkiyatını yavaşlatması fiyatların artmasına neden olan sebepler olarak sıralandı. 

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, 'Kahve fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlamalar bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.' diyerek kahvede zam furyasının artacağını ifade etti. 

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Kahve keyfine zamlar engel olacağa benziyor. ABD’de emtia borsası Intercontinental Exchange'de kahvenin libre fiyatı tarihi rekorunu kırdı. 3,2615 dolarla tarihi zirveye adını yazdıran kahvede yılın başından yüzde 70’in üzerinde artış gerçekleşmiş oldu.

Kahve keyfine zamlar engel olacağa benziyor. ABD’de emtia borsası Intercontinental Exchange'de kahvenin libre fiyatı tarihi rekorunu kırdı. 3,2615 dolarla tarihi zirveye adını yazdıran kahvede yılın başından yüzde 70’in üzerinde artış gerçekleşmiş oldu.

Emtia piyasasındaki hareketliliğin nedeni aslında 5 Kasım 2024 ABD seçimlerinde Donald Trump’ın başkan seçilmesi. Trump’ın galibiyetinin ardından piyasalar adeta altüst oldu, özellikle bazı ürünlerin fiyatı tavan yaptı.

Kahve fiyatlarındaki artışların pek çok nedeni bulunuyor. Piyasalara göre artışların yaşanmasında temel sebepler şunlar:

Kahve fiyatlarındaki artışların pek çok nedeni bulunuyor. Piyasalara göre artışların yaşanmasında temel sebepler şunlar:

Şiddetli kuraklık ve hava olayları.

Şiddetli kuraklık ve hava olayları.

Brezilya ve Güneydoğu Asya’da yaşanan şiddetli kuraklık kahve hasatını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle kahvede düşük hasat görülüyor. 

El Nino kuraklığı ve ardından La Nina’nın etkisiyle gerçekleşen hava olayları da kahvenin rekoltesini azaltıyor, fiyatı yukarı yönlü etkiliyor.

Siyasi gerilim.

Siyasi gerilim.

Kızıldeniz’de yaşayanan siyasi gerilim ise Asya’dan Avrupa’ya kahve sevkiyatının yavaşlamasına neden oldu. Bu yaşanılanların hepsi kahvenin fiyatının artmasına sebep oluyor.

Avrupa Birliği (AB) kararı.

Avrupa Birliği (AB) kararı.

Avrupa Birliği, orman alanlarına zarar verilerek üretilen, soya, palm yağı, kakao ve kahve gibi ürünleri ithal edilmemesini sağlayacak yeni kuralları getirmeyi öngörüyor. Bu kuralları 1 yıl erteleyeceğine dair haberler de kahve fiyatlarını etkiledi.

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Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dünyanın en büyük kahve üretici Brezilya’da yaşanan kuraklığın fiyatları en fazla etkileyen neden olduğunu belirtti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dünyanın en büyük kahve üretici Brezilya’da yaşanan kuraklığın fiyatları en fazla etkileyen neden olduğunu belirtti.

Kaynak

Kahve fiyatlarında yukarı yönlü artışlar olacak.

Kahve fiyatlarında yukarı yönlü artışlar olacak.

Ergezen, kahve fiyatlarında fiyatların artacağına dair mesaj vererek 'Kahve fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlamalar bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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