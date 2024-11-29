Kahveseverleri Kahredecek Haber: Art Arda Zam Bekleniyor
Kahveseverleri kahredecek haber dış politika ve dünya ekonomisinden geldi. ABD’de faaliyet gösteren emtia borsasında kahvenin libre fiyatı tarihi rekorunu kırdı. 3,2615 doları bulan fiyatla yılın başından bu yana yüzde 70 üzerinde artış gerçeklemiş oldu.
Öte yandan kahve çekirdeklerinin vatanı Brezilya’da kuraklığın devam etmesi ve Kızıldeniz’de yaşanan gerilimin Asya’dan Avrupa’ya kahve sevkiyatını yavaşlatması fiyatların artmasına neden olan sebepler olarak sıralandı.
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, 'Kahve fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlamalar bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor.' diyerek kahvede zam furyasının artacağını ifade etti.
Kahve keyfine zamlar engel olacağa benziyor. ABD’de emtia borsası Intercontinental Exchange'de kahvenin libre fiyatı tarihi rekorunu kırdı. 3,2615 dolarla tarihi zirveye adını yazdıran kahvede yılın başından yüzde 70’in üzerinde artış gerçekleşmiş oldu.
Kahve fiyatlarındaki artışların pek çok nedeni bulunuyor. Piyasalara göre artışların yaşanmasında temel sebepler şunlar:
Şiddetli kuraklık ve hava olayları.
Siyasi gerilim.
Avrupa Birliği (AB) kararı.
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dünyanın en büyük kahve üretici Brezilya’da yaşanan kuraklığın fiyatları en fazla etkileyen neden olduğunu belirtti.
Kahve fiyatlarında yukarı yönlü artışlar olacak.
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