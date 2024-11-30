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200 TL'ye Ne Kadar Benzin Alınıyor? Benzin Fiyatlarının 10 Yıldaki Değişimi

200 TL'ye Ne Kadar Benzin Alınıyor? Benzin Fiyatlarının 10 Yıldaki Değişimi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.11.2024 - 13:53

Benzin ve motorine neredeyse her gün yeni bir zam geliyor. Otomobil almak isteyen vatandaşlar artık benzin fiyatlarını göz önünde bulundurarak alım gerçekleştiriyor. 2015 yılında 200 TL’ye depo doluyordu. Ancak şimdi 200 liraya deponun yüzde 10’u bile dolmuyor. 

Ekonomim’den Özder Şeyde Uyanık, 2015 yılından bu yana benzin ve motorinde yaşanılan değişimi gözler önüne serdi. 

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Rusya-Ukrayna Savaşı, Ortadoğu’daki gerilim Brent petrolün fiyatını etkileyen unsurlardan sadece birkaç tanesi. Döviz kurundaki hareketliliği de bu unsurlara ekleyince bize zam olarak yansıması kaçınılmaz.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Ortadoğu’daki gerilim Brent petrolün fiyatını etkileyen unsurlardan sadece birkaç tanesi. Döviz kurundaki hareketliliği de bu unsurlara ekleyince bize zam olarak yansıması kaçınılmaz.

Ekonomim’den Özer Şeyde Uyanık’ın haberine göre benzin ve motorinde 2015’ten bu yana yaşanan değişimi derledi. Asıl soru şu: 200 TL’ye 2015’te ne kadar benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınıyor?

Ekonomim’den Özer Şeyde Uyanık’ın haberine göre benzin ve motorinde 2015’ten bu yana yaşanan değişimi derledi. Asıl soru şu: 200 TL’ye 2015’te ne kadar benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınıyor?

Kaynak

2015 yılında benzinin litresi 4.25 TL'ydi; 2024 Kasım’da 42.32 oldu. Motorin 3.78 liradan 44.18 liraya yükseldi.

2015 yılında benzinin litresi 4.25 TL'ydi; 2024 Kasım’da 42.32 oldu. Motorin 3.78 liradan 44.18 liraya yükseldi.

200 liraya 2015’te 47.06 litre benzin veya 52.91 litre motorin alınıyordu. Ancak Kasım 2024’te 200 TL sadece 4.73 litre benzine-4.53 motorine yetiyor.

200 TL ile 2015’te bir otomobilin benzin deposu yüzde 86; motorinli aracın deposu ise yüzde 96 dolduruluyordu. Ancak günümüzde bu banknot depoyu yüzde 9 doldurabiliyor.

200 TL ile 2015’te bir otomobilin benzin deposu yüzde 86; motorinli aracın deposu ise yüzde 96 dolduruluyordu. Ancak günümüzde bu banknot depoyu yüzde 9 doldurabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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