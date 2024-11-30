200 TL'ye Ne Kadar Benzin Alınıyor? Benzin Fiyatlarının 10 Yıldaki Değişimi
200 TL'ye Ne Kadar Benzin Alınıyor? Benzin Fiyatlarının 10 Yıldaki Değişimi
Benzin ve motorine neredeyse her gün yeni bir zam geliyor. Otomobil almak isteyen vatandaşlar artık benzin fiyatlarını göz önünde bulundurarak alım gerçekleştiriyor. 2015 yılında 200 TL’ye depo doluyordu. Ancak şimdi 200 liraya deponun yüzde 10’u bile dolmuyor.
Ekonomim’den Özder Şeyde Uyanık, 2015 yılından bu yana benzin ve motorinde yaşanılan değişimi gözler önüne serdi.
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Rusya-Ukrayna Savaşı, Ortadoğu’daki gerilim Brent petrolün fiyatını etkileyen unsurlardan sadece birkaç tanesi. Döviz kurundaki hareketliliği de bu unsurlara ekleyince bize zam olarak yansıması kaçınılmaz.
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Ekonomim’den Özer Şeyde Uyanık’ın haberine göre benzin ve motorinde 2015’ten bu yana yaşanan değişimi derledi. Asıl soru şu: 200 TL’ye 2015’te ne kadar benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınıyor?
2015 yılında benzinin litresi 4.25 TL'ydi; 2024 Kasım’da 42.32 oldu. Motorin 3.78 liradan 44.18 liraya yükseldi.
200 TL ile 2015’te bir otomobilin benzin deposu yüzde 86; motorinli aracın deposu ise yüzde 96 dolduruluyordu. Ancak günümüzde bu banknot depoyu yüzde 9 doldurabiliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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