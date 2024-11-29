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İndirim İçin AVM'lerde Nöbet Tuttular: Şahane Cuma İçin Metrelerce Kuyruk Oluştu

İndirim İçin AVM'lerde Nöbet Tuttular: Şahane Cuma İçin Metrelerce Kuyruk Oluştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.11.2024 - 17:13

Alışveriş tutkunlarının dört gözle beklediği kasım ayı indirimleri başladı. “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma”, “Black Friday” isimleriyle hayatımıza giren bu indirimlerle akılalmaz görüntüler ortaya çıkıyor.  Ülkenin dört bir yanında indirim çılgınlığına dair görüntüler gelirken İstanbul Esenyurt’ta bir AVM’nin önünde vatandaşlar sabah hava aydınlanmadan kuyruğa girmeye başladı.

AVM önündeki metrelerce kuyruk havadan görüntülendi. Alışveriş merkezinin kapısının açılmasıyla vatandaşların koştuğu kameralara yansıdı. Kuyrukta bekleyen bir vatandaş “İnternetten alışveriş yapamadık, ürünler tükenmişti. İnşallah beklediğimize değer. Sabah 06.30'dan beri bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

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“Efsane Cuma”, “Şahane Cuma”, “Black Friday”… Adına ne derseniz deyin artık hayatımızda yeni alışveriş terimleri mevcut. Sadece Türkiye’de değil dünya çapında yılın en büyük indirim dönemi başladı.

“Efsane Cuma”, “Şahane Cuma”, “Black Friday”… Adına ne derseniz deyin artık hayatımızda yeni alışveriş terimleri mevcut. Sadece Türkiye’de değil dünya çapında yılın en büyük indirim dönemi başladı.

Ülkenin dört bir yanında indirim çılgınlığına dair görüntüler gelirken İstanbul Esenyurt’ta bir AVM önünde oluşan kuyruk ağızları açık bıraktı.

Ülkenin dört bir yanında indirim çılgınlığına dair görüntüler gelirken İstanbul Esenyurt’ta bir AVM önünde oluşan kuyruk ağızları açık bıraktı.

Sabah hava aydınlanmadan sıraya giren vatandaşlar AVM’nin kapısını açmasıyla içeriye koşarak girdi.

Sabah hava aydınlanmadan sıraya giren vatandaşlar AVM’nin kapısını açmasıyla içeriye koşarak girdi.

“Sabah 06.30’dan beri bekliyoruz.”

“Sabah 06.30’dan beri bekliyoruz.”

Kuyruğun en başında bulunan Arzu Evin isimli vatandaş, “ 'Sıra bekliyoruz. İnternetten alışveriş yapamadık, ürünler tükenmişti. İnşallah beklediğimize değer. Sabah 06.30'dan beri bekliyoruz. İstediğimiz ürünleri buluruz.” İfadelerini kullandı.

Metrelerce kuyruk böyle görüntülendi👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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