İndirim İçin AVM'lerde Nöbet Tuttular: Şahane Cuma İçin Metrelerce Kuyruk Oluştu
Alışveriş tutkunlarının dört gözle beklediği kasım ayı indirimleri başladı. “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma”, “Black Friday” isimleriyle hayatımıza giren bu indirimlerle akılalmaz görüntüler ortaya çıkıyor. Ülkenin dört bir yanında indirim çılgınlığına dair görüntüler gelirken İstanbul Esenyurt’ta bir AVM’nin önünde vatandaşlar sabah hava aydınlanmadan kuyruğa girmeye başladı.
AVM önündeki metrelerce kuyruk havadan görüntülendi. Alışveriş merkezinin kapısının açılmasıyla vatandaşların koştuğu kameralara yansıdı. Kuyrukta bekleyen bir vatandaş “İnternetten alışveriş yapamadık, ürünler tükenmişti. İnşallah beklediğimize değer. Sabah 06.30'dan beri bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.
“Efsane Cuma”, “Şahane Cuma”, “Black Friday”… Adına ne derseniz deyin artık hayatımızda yeni alışveriş terimleri mevcut. Sadece Türkiye’de değil dünya çapında yılın en büyük indirim dönemi başladı.
Ülkenin dört bir yanında indirim çılgınlığına dair görüntüler gelirken İstanbul Esenyurt’ta bir AVM önünde oluşan kuyruk ağızları açık bıraktı.
Sabah hava aydınlanmadan sıraya giren vatandaşlar AVM’nin kapısını açmasıyla içeriye koşarak girdi.
“Sabah 06.30’dan beri bekliyoruz.”
Metrelerce kuyruk böyle görüntülendi👇🏻
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