Canlı Yayında HTŞ Kavgası: Mehmet Metiner, Murat Gezici’nin Üzerine Yürüdü

Terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı gruplar, Suriye’de önce Halep’i ardından ise Hama’yı kontrol altına almıştı. Suriye’de çatışmaların artması Türk televizyonlarında da konuşulmaya devam ediyor. Bugün Ekol TV’de ise HTŞ ve terör örgütü tartışması yaşandı. Programın konuklarından Mehmet Metiner, diğer konuk Murat Gezici’nin üzerine yürüdü. Ara verilen programda Gezici yayını terk etti.