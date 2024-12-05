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Canlı Yayında HTŞ Kavgası: Mehmet Metiner, Murat Gezici’nin Üzerine Yürüdü

Canlı Yayında HTŞ Kavgası: Mehmet Metiner, Murat Gezici’nin Üzerine Yürüdü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.12.2024 - 20:25

Terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı gruplar, Suriye’de önce Halep’i ardından ise Hama’yı kontrol altına almıştı. Suriye’de çatışmaların artması Türk televizyonlarında da konuşulmaya devam ediyor. Bugün Ekol TV’de ise HTŞ ve terör örgütü tartışması yaşandı. Programın konuklarından Mehmet Metiner, diğer konuk Murat Gezici’nin üzerine yürüdü. Ara verilen programda Gezici yayını terk etti.

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Gezici Araştırma’nın başkanı Mehmet Gezici, programda HTŞ güzellemesi yapılmamasını ve HTŞ’nin herkes tarafından terör örgütü kabul edildiğini söyledi.

Gezici Araştırma’nın başkanı Mehmet Gezici, programda HTŞ güzellemesi yapılmamasını ve HTŞ’nin herkes tarafından terör örgütü kabul edildiğini söyledi.

Bu sırada Mehmet Metiner ile Murat Gezici arasında tartışma çıktı. Metiner, Gezici’yi program arasında hesaplaşmaya çağırdı ve üzerine yürüdü.

Bu sırada Mehmet Metiner ile Murat Gezici arasında tartışma çıktı. Metiner, Gezici’yi program arasında hesaplaşmaya çağırdı ve üzerine yürüdü.

Yayına verilen ara sonrasında Murat Gezici programı terk etti, Mehmet Metiner ise izleyicilerden özür diledi.

Yayına verilen ara sonrasında Murat Gezici programı terk etti, Mehmet Metiner ise izleyicilerden özür diledi.

İşte Ekol TV canlı yayınında yaşananlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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