Dünyanın En Prestijli Yemek Ödülü Michelin Yıldızı Bu Kez Meksika'da Bir Taco Büfesinin Oldu
Dünyanın En Prestijli Yemek Ödülü Michelin Yıldızı Bu Kez Meksika'da Bir Taco Büfesinin Oldu
Kaynak: https://www.businessinsider.com/hole-...
Dünyanın en prestijli yemek ödüllerinden biri olan Michelin yıldızı, her yıl dünya genelinde birçok restorana verilebiliyor. Çeşitli kriterleri karşılayan restoranlar, Michelin yıldızıyla uluslararası bir ün kazanıyor. Bu kez Michelin yıldızını kazanan restoran ise, Meksika'da bir 'taco büfesi' oldu.
Kaynak: Business Insider
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