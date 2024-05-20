Dünyanın En Prestijli Yemek Ödülü Michelin Yıldızı Bu Kez Meksika'da Bir Taco Büfesinin Oldu

Dünyanın en prestijli yemek ödüllerinden biri olan Michelin yıldızı, her yıl dünya genelinde birçok restorana verilebiliyor. Çeşitli kriterleri karşılayan restoranlar, Michelin yıldızıyla uluslararası bir ün kazanıyor. Bu kez Michelin yıldızını kazanan restoran ise, Meksika'da bir 'taco büfesi' oldu.

Kaynak: Business Insider