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Dünyanın En Prestijli Yemek Ödülü Michelin Yıldızı Bu Kez Meksika'da Bir Taco Büfesinin Oldu

Dünyanın En Prestijli Yemek Ödülü Michelin Yıldızı Bu Kez Meksika'da Bir Taco Büfesinin Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.05.2024 - 14:12

Dünyanın en prestijli yemek ödüllerinden biri olan Michelin yıldızı, her yıl dünya genelinde birçok restorana verilebiliyor. Çeşitli kriterleri karşılayan restoranlar, Michelin yıldızıyla uluslararası bir ün kazanıyor. Bu kez Michelin yıldızını kazanan restoran ise, Meksika'da bir 'taco büfesi' oldu. 

Kaynak: Business Insider

Kaynak: https://www.businessinsider.com/hole-...

Michelin yıldızı, dünyanın en prestijli yemek ödüllerinden birisi olarak biliniyor.

Michelin yıldızı, dünyanın en prestijli yemek ödüllerinden birisi olarak biliniyor.

Çeşitli kategorilerde değerlendirilen restoranlar ve otel mutfakları, kazandıkları puanlara göre Michelin yıldızı sahibi olabiliyor. Elbette bir restoranın Michelin yıldızı kazanması, o restoranın uluslararası bir ün ve prestij kazanmasına yol açıyor.

Genellikle şık restoranlara verildiğini gördüğümüz Michelin yıldızı, bu kez Meksika'da bir tako büfesine verildi!

Genellikle şık restoranlara verildiğini gördüğümüz Michelin yıldızı, bu kez Meksika'da bir tako büfesine verildi!

Yalnızca 3 metre boyundaki ve yaklaşık 6 kişinin aynı anda sığabildiği Califa de León, Mexico City'de bulunuyor. Bugüne kadar Michelin yıldızı kazanmayı başaran restoranlarla pek de alakası olmayan mekan, Michelin yıldızı kazanan ilk Meksika taco standı.

Meksika'nın meşhur yemeği taconun etini hazırlamak için burada yalnızca ince dilimlenmiş dana fileto, tuz ve biraz da misket limonu kullanılıyor.

Meksika'nın meşhur yemeği taconun etini hazırlamak için burada yalnızca ince dilimlenmiş dana fileto, tuz ve biraz da misket limonu kullanılıyor.

Bir kişi tacoları pişirirken diğer kişi de mısır ekmeğini hazırlıyor! Taconun bu denli lezzetli olmasının sebebini baş aşçı tam da bununla açıklıyor.

"Sadece bir tortilla, kırmızı veya yeşil sosumuz var. Etin kalitesi, tacoyu lezzetli yapan şey. Takomuzun lezzeti, basitliğinden geliyor."

"Sadece bir tortilla, kırmızı veya yeşil sosumuz var. Etin kalitesi, tacoyu lezzetli yapan şey. Takomuzun lezzeti, basitliğinden geliyor."

Bu lezziz ve basit takolar, orta bir mahallede, seyyar satıcıların arasında satılıyor. Michelin yıldızlı bu restoran, takma tırnakların, çakma takıların ve telefon kılıflarının satıldığı bir sokakta yer alıyor.

Takolar şu anlık 5 dolardan satılıyor. Meksika için oldukça pahalı bir fiyatı olsa da Michelin yıldızlı bir restoran için gayet uygun!

Takolar şu anlık 5 dolardan satılıyor. Meksika için oldukça pahalı bir fiyatı olsa da Michelin yıldızlı bir restoran için gayet uygun!

Michelin yıldızı kazanan bu restoranın önünde, şimdiden kuyruk oluşmaya başlamış bile...

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