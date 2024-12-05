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Atamalar Resmi Gazete’de: İstanbul Emniyeti Müdür Selami Yıldız Oldu

Atamalar Resmi Gazete’de: İstanbul Emniyeti Müdür Selami Yıldız Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2024 - 00:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete’de yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Ayrıca, Adıyaman Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınarak yerine Alper Uzman atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı.

Yerine ise Alper Uzman atandı.

Yerine ise Alper Uzman atandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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