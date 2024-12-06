Resmi Gazete’de Yer Aldı: Terör Örgütü HTŞ’nin Öldürülen Liderlerinden Kahtani’nin Mal Varlığı Donduruldu

Suriye’de son dönemde artan çatışmalar nedeniyle Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) yeniden gündeme geldi. Suriye iç savaşının en kanlı örgütlerinden biri olan El-Nusra, diğer silahlı grupların da katılımıyla HTŞ adını almıştı. Örgüt, son günlerde yaptığı saldırı ile Halep’i yeniden kontrolü altına almıştı. Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de ise ilginç bir bilgi yer aldı. HTŞ’nin daha önce öldürüldüğü açıklanan liderlerinden Ebu Maria Kahtani’nin Türkiye’de bulunan mal varlığı donduruldu.