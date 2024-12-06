Resmi Gazete’de Yer Aldı: Terör Örgütü HTŞ’nin Öldürülen Liderlerinden Kahtani’nin Mal Varlığı Donduruldu
Resmi Gazete’de Yer Aldı: Terör Örgütü HTŞ’nin Öldürülen Liderlerinden Kahtani’nin Mal Varlığı Donduruldu
Suriye’de son dönemde artan çatışmalar nedeniyle Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) yeniden gündeme geldi. Suriye iç savaşının en kanlı örgütlerinden biri olan El-Nusra, diğer silahlı grupların da katılımıyla HTŞ adını almıştı. Örgüt, son günlerde yaptığı saldırı ile Halep’i yeniden kontrolü altına almıştı. Bugün yayınlanan Resmi Gazete’de ise ilginç bir bilgi yer aldı. HTŞ’nin daha önce öldürüldüğü açıklanan liderlerinden Ebu Maria Kahtani’nin Türkiye’de bulunan mal varlığı donduruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HTŞ, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamada Iraklı Ebu Maria Kahtani’nin IŞİD’in düzenlediği bombalı saldırıda öldüğünü açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Resmi Gazete’de, Ebu Maria Kahtani'nin mal varlığının dondurduğu yer aldı.
Resmi Gazete'deki ilgili kısım 👇
Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) başını çektiği silahlı gruplar, geçtiğimiz günlerde yaptığı saldırı ile Halep’te bulunan Beşar Esad askerini püskürtmüş ve şehrin kontrolünü ele geçirmişti.
2017 El-Nusra olan adını değiştirerek HTŞ ismin alan örgüt, İdlib ve Hama’da da etkili.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Benim teröristim iyidir anlayışı bölük pörçük değil tümden terk edilmeli, siyasal, dinsel, ekonomik teröristlere ayrıcalık gösterilmemelidir.
herif terörist bizim ülkemizde mal varlığı var merak etmeyin pasaportu nüfus kağıdı çoluğu çocuğu da buradadır çünkü iş yeri burası Patronu da burada
HTŞ terör örgütü ise biz neden sınırlardan bu kadar Suriyeli geçmesine izin verdik?