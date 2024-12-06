Havuza İndiği Esnada Ayağı Kayan Penguenin Düşüş Anı Tebessüm Ettirdi

Bir hayvanat bahçesinden görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte etkileşimleri topladı. Penguenlerin olduğu bir havuzdan paylaşılan görüntüleri izlerken tebessüm etmemek elde değildi. Camın arkasında yer alan seyircilere bakan bir penguen dengesini kaybederek havuza düşmüştü. Gelin detaylara geçelim.
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Tüm dünyada hayvanat bahçeleri önüne geçilemez bir eğlence merkezi oldu. Hayvanseverler bu durumu doğru bulmazken kimileriyse ilgi göstermeye devam ediyor.
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Bu hayvanat bahçesinde de havuza doğru inen tatlı bir penguen ayağı kayınca havuza düşmüştü. Onun o hallerine içimiz eridi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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