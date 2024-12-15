Zengin Şakası Bir Başka Oluyor: Sesli Komut Sistemiyle Arkadaşını Korkuttu!

TikTok’ta paylaşılan bir video, şaka severler arasında hızla viral oldu! @pinar.kandil isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, bir genç arkadaşına lüks aracının sesli komut sistemini kullanarak unutulmaz bir an yaşattı. Araçtan 'Ön yolcu koltuğunu fırlat' komutu verilmesiyle başlayan olayda, sesli komut sistemi 10’dan geriye doğru saymaya başlayınca işler iyice komikleşti.