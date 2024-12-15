onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Zengin Şakası Bir Başka Oluyor: Sesli Komut Sistemiyle Arkadaşını Korkuttu!

Zengin Şakası Bir Başka Oluyor: Sesli Komut Sistemiyle Arkadaşını Korkuttu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 16:48

İçerik Devam Ediyor

TikTok’ta paylaşılan bir video, şaka severler arasında hızla viral oldu! @pinar.kandil isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, bir genç arkadaşına lüks aracının sesli komut sistemini kullanarak unutulmaz bir an yaşattı. Araçtan 'Ön yolcu koltuğunu fırlat' komutu verilmesiyle başlayan olayda, sesli komut sistemi 10’dan geriye doğru saymaya başlayınca işler iyice komikleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arkadaşının panikleyerek "Ben şimdi nasıl fırlayacağım?" bakışları atması herkesi güldürürken, komut sistemi “Hayır, sadece bir şaka yapıyorum” dedi.

Arkadaşının panikleyerek "Ben şimdi nasıl fırlayacağım?" bakışları atması herkesi güldürürken, komut sistemi “Hayır, sadece bir şaka yapıyorum” dedi.

Video, izleyenlere “Zengin şakaları bir başka oluyor” dedirtti!

Video, izleyenlere “Zengin şakaları bir başka oluyor” dedirtti!

İşte o anlar👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın