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Ablasının Düğününde Eğlenceyi Doruklarda Yaşayan Kadın İzleyenleri Gülümsetti

Ablasının Düğününde Eğlenceyi Doruklarda Yaşayan Kadın İzleyenleri Gülümsetti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 13:36

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Düğünlerde genellikle gelin en çok dikkat çeken kişi olsa da, bazen en çok eğlenen kişi gelinin kardeşi olur. İşte buna en güzel örneklerden biri, @itsadfujinuma isimli TikTok kullanıcısından geldi. Ablasının düğününde adeta eğlencenin tadını çıkaran kadın, o anları takipçileriyle paylaştı ve video büyük ilgi gördü. Kadın, düğün sırasında ablası ile birlikte neşeyle dans ederken, yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle dikkat çekti. Eğlenceli anlar, izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı.

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Videoya, "Modern düğün isteyen ablama +100 promil kardeşi şoku." notunu düşen kadın, ablasının düğünündeki enerjik tavırlarıyla herkesi güldürdü.

Videoya, "Modern düğün isteyen ablama +100 promil kardeşi şoku." notunu düşen kadın, ablasının düğünündeki enerjik tavırlarıyla herkesi güldürdü.

Kadının paylaşımı, kısa sürece binlerce beğeni alarak viral oldu.

Kadının paylaşımı, kısa sürece binlerce beğeni alarak viral oldu.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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