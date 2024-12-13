Ablasının Düğününde Eğlenceyi Doruklarda Yaşayan Kadın İzleyenleri Gülümsetti

Düğünlerde genellikle gelin en çok dikkat çeken kişi olsa da, bazen en çok eğlenen kişi gelinin kardeşi olur. İşte buna en güzel örneklerden biri, @itsadfujinuma isimli TikTok kullanıcısından geldi. Ablasının düğününde adeta eğlencenin tadını çıkaran kadın, o anları takipçileriyle paylaştı ve video büyük ilgi gördü. Kadın, düğün sırasında ablası ile birlikte neşeyle dans ederken, yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle dikkat çekti. Eğlenceli anlar, izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı.