onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'a Karşı Sürekli Fikirlerinin Değiştiğini Belirten Genç: "Burada Yaşanmaz ama Dünyanın En Güzel Şehri"

İstanbul'a Karşı Sürekli Fikirlerinin Değiştiğini Belirten Genç: "Burada Yaşanmaz ama Dünyanın En Güzel Şehri"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 12:21

İçerik Devam Ediyor

Tarihi dokuları ve doğal güzellikleriyle dünyanın en özel şehirlerinden biri olan İstanbul, beraberinde karmaşık sorunları da getiriyor. Kalabalık nüfusu, çarpık kentleşmesi ve çevre kirliliği gibi zorluklara rağmen eşsiz güzellikleriyle de hayranlık uyandırıyor. Bu karmaşık yapıyı en iyi özetleyen yorumlardan biri TikTok kullanıcısı @cbilgeozsar’dan geldi. Neler demiş gelin beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul’da 8 aydır yaşayan içerik üreticisi, şehre dair sürekli fikirlerinin değiştiğini belirtti.

İstanbul’da 8 aydır yaşayan içerik üreticisi, şehre dair sürekli fikirlerinin değiştiğini belirtti.

TikTok’ta paylaştığı videosunda İstanbul için “Burada yaşanmaz” ile “Dünyanın en güzel şehri olabilir mi?” ikilemi arasında kaldığını ifade eden kullanıcı, bu düşüncelerle şehri tanımlamaya çalıştı.

TikTok’ta paylaştığı videosunda İstanbul için “Burada yaşanmaz” ile “Dünyanın en güzel şehri olabilir mi?” ikilemi arasında kaldığını ifade eden kullanıcı, bu düşüncelerle şehri tanımlamaya çalıştı.

Peki siz İstanbul'u nasıl tanımlardınız?

Videonun tamamı için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın