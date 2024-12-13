İstanbul'a Karşı Sürekli Fikirlerinin Değiştiğini Belirten Genç: "Burada Yaşanmaz ama Dünyanın En Güzel Şehri"

Tarihi dokuları ve doğal güzellikleriyle dünyanın en özel şehirlerinden biri olan İstanbul, beraberinde karmaşık sorunları da getiriyor. Kalabalık nüfusu, çarpık kentleşmesi ve çevre kirliliği gibi zorluklara rağmen eşsiz güzellikleriyle de hayranlık uyandırıyor. Bu karmaşık yapıyı en iyi özetleyen yorumlardan biri TikTok kullanıcısı @cbilgeozsar’dan geldi. Neler demiş gelin beraber bakalım.