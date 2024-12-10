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Bir TikTok Kullanıcısı, Kadınların Erkeklere "Dişil" Gelen Hareketlerini Sıraladı

Bir TikTok Kullanıcısı, Kadınların Erkeklere "Dişil" Gelen Hareketlerini Sıraladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 15:27

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TikTok'ta daha önce 'erkeklerin yaptığı çok eril gelen hareketler' adlı bir akım başlamış ve kullanıcılar erkeklerin eril davranışlarını sıralayarak sosyal medyada dikkat çekmişti. Bu kez, @emirkutlu.30 isimli bir TikTok kullanıcısı, kadınların yaptığı, erkeklere dişil gelen davranışları listelediği bir video paylaştı. Video kısa sürede binlerce beğeni toplarken, bazı kesimlerden eleştiri de aldı.

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TikTok kullanıcısı, ilk olarak, bir kadının kafede siparişini doğrudan garsona iletmek yerine yanındaki erkekten rica ederek onun üzerinden iletmesinin daha "dişil" olduğunu savundu.

TikTok kullanıcısı, ilk olarak, bir kadının kafede siparişini doğrudan garsona iletmek yerine yanındaki erkekten rica ederek onun üzerinden iletmesinin daha "dişil" olduğunu savundu.

'Karşıdaki erkeğe kontrolü bırakmak, ona kendini daha erkek gibi hissettirir' ifadelerini kullandı.

Bir diğer örneğinde ise, araba kullanırken erkek sürücünün tehlikeli manevralar yapması durumunda kadının korku veya telaşını gizlemek yerine açıkça belli etmesinin "çok tatlı ve dişil" olduğunu belirtti.

Bir diğer örneğinde ise, araba kullanırken erkek sürücünün tehlikeli manevralar yapması durumunda kadının korku veya telaşını gizlemek yerine açıkça belli etmesinin "çok tatlı ve dişil" olduğunu belirtti.

Videonun tamamı için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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