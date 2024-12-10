Bir TikTok Kullanıcısı, Kadınların Erkeklere "Dişil" Gelen Hareketlerini Sıraladı

TikTok'ta daha önce 'erkeklerin yaptığı çok eril gelen hareketler' adlı bir akım başlamış ve kullanıcılar erkeklerin eril davranışlarını sıralayarak sosyal medyada dikkat çekmişti. Bu kez, @emirkutlu.30 isimli bir TikTok kullanıcısı, kadınların yaptığı, erkeklere dişil gelen davranışları listelediği bir video paylaştı. Video kısa sürede binlerce beğeni toplarken, bazı kesimlerden eleştiri de aldı.