Bir TikTok Kullanıcısı, Kadınların Erkeklere "Dişil" Gelen Hareketlerini Sıraladı

TikTok'ta daha önce 'erkeklerin yaptığı çok eril gelen hareketler' adlı bir akım başlamış ve kullanıcılar erkeklerin eril davranışlarını sıralayarak sosyal medyada dikkat çekmişti. Bu kez, @emirkutlu.30 isimli bir TikTok kullanıcısı, kadınların yaptığı, erkeklere dişil gelen davranışları listelediği bir video paylaştı. Video kısa sürede binlerce beğeni toplarken, bazı kesimlerden eleştiri de aldı.
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TikTok kullanıcısı, ilk olarak, bir kadının kafede siparişini doğrudan garsona iletmek yerine yanındaki erkekten rica ederek onun üzerinden iletmesinin daha "dişil" olduğunu savundu.
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Bir diğer örneğinde ise, araba kullanırken erkek sürücünün tehlikeli manevralar yapması durumunda kadının korku veya telaşını gizlemek yerine açıkça belli etmesinin "çok tatlı ve dişil" olduğunu belirtti.
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