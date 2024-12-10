Yaptığı Remixlerle Kendine Hayran Bırakan Nazmi Özdil’in 2 Şarkısı Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yer Aldı!

Nazmi Özdil, son yıllarda yaptığı yaratıcı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Seda Sayan ve Billie Eilish’i bir araya getirdiği “Ah Bad Guy” remixiyle geniş bir kitleyi etkileyen sanatçı, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde de başarısını taçlandırdı. Bu yıl 50’ncisi düzenlenen prestijli törende Özdil’in iki farklı remix şarkısı sahne performanslarında yer aldı. Özellikle ödül töreninde sergilenen etkileyici kareografilerle buluşan bu müzikler, gecenin unutulmaz anlarından bazıları oldu.
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Klasik Türk müziğiyle modern dünya müziğini harmanlayarak kendine özgü bir tarz yaratan Özdil, bu iki remixiyle adeta büyüleyici bir atmosfer yarattı.
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Başarılarına bir yenisini ekleyen ve Altın Kelebek sahnesini unutulmaz kılan Nazmi Özdil’in gelecek projelerini şimdiden merakla bekliyoruz!
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