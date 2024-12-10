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Yaptığı Remixlerle Kendine Hayran Bırakan Nazmi Özdil’in 2 Şarkısı Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yer Aldı!

Yaptığı Remixlerle Kendine Hayran Bırakan Nazmi Özdil’in 2 Şarkısı Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yer Aldı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 09:16

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Nazmi Özdil, son yıllarda yaptığı yaratıcı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Seda Sayan ve Billie Eilish’i bir araya getirdiği “Ah Bad Guy” remixiyle geniş bir kitleyi etkileyen sanatçı, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde de başarısını taçlandırdı. Bu yıl 50’ncisi düzenlenen prestijli törende Özdil’in iki farklı remix şarkısı sahne performanslarında yer aldı. Özellikle ödül töreninde sergilenen etkileyici kareografilerle buluşan bu müzikler, gecenin unutulmaz anlarından bazıları oldu.

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Klasik Türk müziğiyle modern dünya müziğini harmanlayarak kendine özgü bir tarz yaratan Özdil, bu iki remixiyle adeta büyüleyici bir atmosfer yarattı.

Klasik Türk müziğiyle modern dünya müziğini harmanlayarak kendine özgü bir tarz yaratan Özdil, bu iki remixiyle adeta büyüleyici bir atmosfer yarattı.

Sanatçı, “Hem Hababam Sınıfı’nın hem de Barış Manço’nun tüm eserlerinin yerleri benim için çok önemli ve bu eserleri kendimce yorumlamak benim için bir o kadar da değerli, eğlenceli,” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Başarılarına bir yenisini ekleyen ve Altın Kelebek sahnesini unutulmaz kılan Nazmi Özdil’in gelecek projelerini şimdiden merakla bekliyoruz!

Başarılarına bir yenisini ekleyen ve Altın Kelebek sahnesini unutulmaz kılan Nazmi Özdil’in gelecek projelerini şimdiden merakla bekliyoruz!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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