Muavinin Doğum Anından Milleti Mutlu Olduğuna İkna Etmeye Çalışan Selena Gomez'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine geldik haftanın son gününe. Yine her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Hem gündemin hem mizahın başkenti X'de yine mizah gündemi yoğundu. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla gündem olmuş, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀