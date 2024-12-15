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Muavinin Doğum Anından Milleti Mutlu Olduğuna İkna Etmeye Çalışan Selena Gomez'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Muavinin Doğum Anından Milleti Mutlu Olduğuna İkna Etmeye Çalışan Selena Gomez'e Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.12.2024 - 18:30

Yine geldik haftanın son gününe. Yine her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Hem gündemin hem mizahın başkenti X'de yine mizah gündemi yoğundu. Bakalım haftanın son gününde kimler yazdıklarıyla gündem olmuş, kimlerin tweetleri viral olmuş. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsan başlayalım 🙌

1. Hazırsan başlayalım 🙌
twitter.com

2. Dünyanın en tatlı ayısı 😻

2. Dünyanın en tatlı ayısı 😻
twitter.com

3. 👇

4. Yok mu bi kek yapıp paylaşmanız?

4. Yok mu bi kek yapıp paylaşmanız?
twitter.com

5. Neden olmasın?

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6. Yine de mutluluklar dileyelim biz.

6. Yine de mutluluklar dileyelim biz.
twitter.com

7. 👇

7. 👇
twitter.com

8. Hayattaki en büyük şanslardan biri kesinlikle.

8. Hayattaki en büyük şanslardan biri kesinlikle.
twitter.com

9. 👇

9. 👇
twitter.com

10. Ex'e göndermelik tweet;

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11. O kadar net hissettim ki...

11. O kadar net hissettim ki...
twitter.com

12. Yarın görüşürüz;

12. Yarın görüşürüz;
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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