Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Çocukken Hepimizin Kullandığı Yazı Tahtalarının Çalışma Prensibini Açıkladı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DDM9MW7Nk3L/
Teknolojinin henüz hayatımıza tam anlamıyla girmemiş olduğu eski zamanlarda, oyuncaklar çocuklar için çok daha değerli ve anlamlıydı. Teknolojik aletlerin ve dijital oyunların olmadığı bu dönemlerde, oyuncaklar çocukların hayal gücünü kullanarak oyunlar kurmalarına olanak sağlıyordu. Bu durum, onların yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda sosyal becerilerini de arttırıyordu. Aynı zamanda oyuncaklar oldukça standarttı ve genel olarak pek çok çocuğun aynı anda ulaşabileceği oyuncaklar vardı. Onlardan biri de elbette mıknatıslı yazı tahtalarıydı.
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Sosyal medyada, günlük hayatta karşılaştığımız pek çok problemin bilimsel temelini açıkladığı videolar çeken 'bohrsteinn' bu yazı tahtalarının da çalışma prensibini açıkladı.
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Küçükken meraklı olan her çocuğun bir kere oyuncağı parçalayarak keşfetmeye çalıştığı o bilgi, pek çok kişiye aydınlatma yaşattı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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