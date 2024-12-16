Artısıyla Eksisiyle 2024 Yılını Puanlıyoruz!
Artısıyla Eksisiyle 2024 Yılını Puanlıyoruz!
Ne yıldı be! Evet 2024'ü geride bırakırken sizler için bir test hazırlamak istedik. Yaşadığınız şeylere göre bu yılınızı biz puanlıyoruz. Belki iyi belki kötü bir yıl geçirdiniz. Geriye baktığınızda özlem de duyabilir ya da kurtulduğumuzu da düşünebiliriz. Hepimiz için farklı deneyimler sunan 2024 yılı sizin için nasıl geçti?
2024 yılını puanlıyoruz!
Haydiiii!
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Sen bunlardan hangilerini 2024 yılında yaşadın?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Senin 2024 yılı puanın; 0-3!
Senin 2024 yılı puanın; 4-7!
Senin 2024 yılı puanın; 8-10!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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