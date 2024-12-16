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Artısıyla Eksisiyle 2024 Yılını Puanlıyoruz!

Artısıyla Eksisiyle 2024 Yılını Puanlıyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
16.12.2024 - 14:31

Ne yıldı be! Evet 2024'ü geride bırakırken sizler için bir test hazırlamak istedik. Yaşadığınız şeylere göre bu yılınızı biz puanlıyoruz. Belki iyi belki kötü bir yıl geçirdiniz. Geriye baktığınızda özlem de duyabilir ya da kurtulduğumuzu da düşünebiliriz. Hepimiz için farklı deneyimler sunan 2024 yılı sizin için nasıl geçti?

2024 yılını puanlıyoruz!

Haydiiii!

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Sen bunlardan hangilerini 2024 yılında yaşadın?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Senin 2024 yılı puanın; 0-3!

2024 yılında senin için biraz tansiyon yüksek bir dönem olmuş gibi görünüyor. Puanların biraz düşmüş ve bu, aradığın şeyi bulamadığın anlamına geliyor. Belki de hedeflerinle ilgili biraz hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Evet, bu yıl senin için biraz zorlu geçmiş. Belki de hayatın sana bir dizi meydan okuma sunmuş olabilir. Ancak unutma ki, zorluklar karşısında gösterdiğin direnç, seni daha güçlü biri haline getirir. Bir sonraki yılda daha yüksek puanlar almanı ve aradığın şeyi bulmanı diliyoruz. Unutma, her yeni gün yeni bir başlangıçtır ve her yeni yıl, hayallerini gerçekleştirme fırsatıdır. Bu yüzden, başını dik tut ve geleceğe umutla bak. Senin için daha parlak günlerin olduğuna inanıyoruz!

Senin 2024 yılı puanın; 4-7!

Bu yıl senin için bir dizi iniş çıkışlarla dolu bir dönem oldu. Hani o klişe laf vardır ya, 'hayatta kazanmak da var, kaybetmek de' diye. İşte 2024, senin için tam da bu cümleyi anımsatan bir yıl oldu. Bir yandan bazı alanlarda kazançlar yaşadın, belki bu senin kariyerinde ilerlemek oldu, belki aşk hayatında yeni bir sayfa açmak ya da belki de hayatının başka bir alanında önemli bir adım attın. Her ne olduysa, bu kazanımlar senin yüzünü güldürdü ve içinde bir umut ışığı yaktı. Ancak her güneşli günün ardından biraz bulutlu hava kaçınılmazdır, değil mi? 2024 yılında bazı kayıpların da oldu. Belki biraz zorlandın, belki biraz yoruldun. Ama unutma ki, her kayıp aslında yeni bir başlangıçtır. Her ne yaşadıysan, bunlar seni daha güçlü bir birey haline getirdi.

Senin 2024 yılı puanın; 8-10!

2024 yılı, senin için adeta bir şans rüzgarı gibi esmiş! Puanlarının yüksekliği, bu rüzgarın seni nasıl zirveye taşıdığını gösteriyor. Bu yıl, kazançlarının bol olduğu, cüzdanının gülümsediği bir dönem olmuş. Hayatının her alanında bereketi hissetmişsin; seyahatler, yeni yerler keşfetmek, farklı kültürlerle tanışmak senin için adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş. Yeni şehirler, egzotik yerler, tarihi mekanlar... Hepsi senin gezgin ruhunu beslemiş. Ve tabii ki, bu gezilerin vazgeçilmez bir parçası olan lezzet durakları... Yeni tatlar denemek, farklı mutfakların inceliklerini keşfetmek, birbirinden lezzetli yemeklerle tanışmak... Tüm bunlar, senin 2024 yılını unutulmaz kılmış.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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