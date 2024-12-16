Almanya’da Yaşayan 600 Bin Gurbetçiden 585 Bini Türk Vatandaşlığını İstemedi
Sosyal medyada sık sık gurbetçilerin Avrupa'yı kötüleyip Türkiye'yi öve öve bitiremediğine denk gelmişizdir. Kimisi 'Türkiye cennet!' derken kimisi bu vatan için canını vereceğini iddia edip Avrupa'nın adeta cehennem olduğunu söylüyor. Ancak veriler hiç de öyle demiyor... CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM kürsüsünde fıkra gibi olan gerçekleri açıkladı.
Almanya’da çifte vatandaşlık kanunu geçen aylarda çıktı. Herkes Alman vatandaşlığının yanında Türk Vatandaşlığı'nı almak isteyen vatandaşlarımızın yoğun başvuruda bulunacağını düşünüyordu ancak Çakırözer’in açıklamasına göre 600 bin vatandaşımızdan 585 bini Türk pasaportu istemedi.
İşte fıkra gibi olan o veriler...
Sosyal medyada sıklıkla Türkiye'ye tatilen gelen gurbetçilerin döviz kurundan aldığı destekle krallar-kraliçeler gibi ülkede tatil yapıp Avrupa'yı eleştire eleştire gömdüklerine şahit oluyoruz.
Gurbetçilerin pek çoğu Avrupa'nın 'çok kötü, yaşanılacak bir yer olmadığı'nı iddia ederken Türkiye'nin ise adeta cennet olduğunu dile getiriyor ve bu vatan için gözünü kırpmadan canını vereceğini söylüyor. Bazı gurbetçiler ise sınır kapısından girdiği an Türkiye'nin taşını toprağını öperek pozlar veriyor.
Almanya’da çifte vatandaşlığa imkan tanıyan kanun geçen aylarda çıkmıştı. Almanya’da yaşayan gurbetçilerimizin Türk vatandaşlığını almak için kuyruklar oluşturacağını düşünmüştük…
Ancak gelin görün ki, veriler yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'ye geri dönmek için hiç de can attığını göstermiyor...
600 bin vatandaşımızdan 585 bini Türk vatandaşlığını istemedi.
CHP'li Çakırözer'in söz konusu konuyla ilgili açıklamasını buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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