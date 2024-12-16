Almanya’da Yaşayan 600 Bin Gurbetçiden 585 Bini Türk Vatandaşlığını İstemedi

Sosyal medyada sık sık gurbetçilerin Avrupa'yı kötüleyip Türkiye'yi öve öve bitiremediğine denk gelmişizdir. Kimisi 'Türkiye cennet!' derken kimisi bu vatan için canını vereceğini iddia edip Avrupa'nın adeta cehennem olduğunu söylüyor. Ancak veriler hiç de öyle demiyor... CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM kürsüsünde fıkra gibi olan gerçekleri açıkladı.

Almanya’da çifte vatandaşlık kanunu geçen aylarda çıktı. Herkes Alman vatandaşlığının yanında Türk Vatandaşlığı'nı almak isteyen vatandaşlarımızın yoğun başvuruda bulunacağını düşünüyordu ancak Çakırözer’in açıklamasına göre 600 bin vatandaşımızdan 585 bini Türk pasaportu istemedi.

İşte fıkra gibi olan o veriler...